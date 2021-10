Rijden in de nieuwe Opel Astra? Dat gaat je minstens 27.000 euro kosten

Laat je dat bedrag achter bij de Opel-dealer, dan krijg je een Opel Astra 1.2 Turbo met 110 pk. Zijn driecilinder benzinemotor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. En als je daarmee een beetje je best doet, zou je een gemiddeld verbruik van zo'n 1 op 18,5 moeten kunnen halen. De nieuwe Peugeot 308 (review hier) is er met dezelfde aandrijflijn, voor een vanafprijs die zo'n 1000 euro hoger ligt (27.790 euro).

Plug-in hybride Opel Astra vanaf 35 mille

Een dieselvariant van de Opel Astra bestaat ook, al zal dat ongetwijfeld niet de bestseller worden. Het gaat om een 1.5 CDTi met 130 pk voor 32.649 euro. De plug-in hybride Astra. 1.6 Turbo Hybrid begint bij 34.899 euro (fiscale waarde: 33.750 euro). Met zijn elektromotor en benzinekrachtbron komt hij tot een totaalvermogen van 180 pk en liefst 360 Nm koppel. Het verbruik op papier mag je vergeten (1 op 90,9 haal je toch niet), maar de elektrische actieradius van maximaal 61 kilometer is fijn.



Peugeot 308 telkens paar honderd euro duurder

Het is grappig om te zien hoe het Stellantis-concern zijn merken probeert te positioneren. De DS 4 en Peugeot 308 zijn immers verregaand gelijk aan de Opel Astra, maar moeten - in theorie - een net iets ander deel van de markt afdekken. Tussen de diesel- en stekkerhybrideversies van de Opel en de Peugeot zit telkens ongeveer 500 euro. In de DS 4 (review hier) is de diesel niet leverbaar (België heeft 'm wel) en ligt alleen de nóg krachtigere plug-in hybride-aandrijflijn met 225 pk.