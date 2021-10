Met één biertje op autorijden? De Europese Unie wil dat dat verboden wordt

In Nederland kwamen vorig jaar 610 mensen om in het verkeer, waarvan 229 fietsers, 195 automobilisten, 44 motorrijders en 41 voetgangers. Het is niet precies bekend bij welk percentage van de dodelijke ongelukken alcohol een rol speelde. Een onderzoek van een paar jaar geleden kwam tot een percentage van 13 procent. Ongeveer 66 procent van die gevallen wordt veroorzaakt door een relatief kleine groep zware alcoholovertreders.

Sommige Europese landen hebben al een nulgrens voor alcohol

De Europese Unie streeft naar een snelwegsysteem waarop geen doden of zwaargewonden meer vallen. En om dat doel te verwezenlijken, moeten Europese lidstaten onder meer strenger optreden tegen alcohol in het verkeer, vindt het Europees Parlement. In een paar landen geldt al een limiet van 0 promille, zoals in Hongarije en Tsjechië. Het Europees Parlement wil dat die nulgrens straks voor alle landen gaat gelden.

In Nederland geldt een alcohollimiet van 0,5 promille

In Nederland is het toegestaan om met een beetje alcohol op in de auto te kruipen. Voor beginnend bestuurders geldt een limiet van 0,2 promille. Voor bestuurders die vijf jaar of langer het rijbewijs hebben, geldt 0,5 promille. Dat komt overeen met ongeveer twee glazen alcohol. Als je wordt gepakt met 0,8 promille of meer, dan krijg je niet alleen een forse boete, maar kan het CBR je ook een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer opleggen. Een dure, meerdaagse cursus, die je zelf moet betalen.