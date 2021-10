Nieuwe BMW 2-serie Active Tourer - voor huisvaders en - moeders die überholprestige willen

De mpv is dood, wordt er gezegd, het publiek zou alleen nog maar suv's willen. Maar BMW houdt gewoon vol met de 2-serie Active Tourer. En in Nederland laten de verkoopcijfers zien dat het Duitse merk daar gelijk in heeft. De eerste generatie 2-serie Active Tourer kwam in 2014 op de markt en wist in de afgelopen zeven jaar bijna 16.000 kopers te trekken.

BMW 2-serie Active Tourer met imposante nierengrille

Het eerste model was geen designhoogstandje - welke mpv is dat wel? - maar van de tweede generatie hebben de designers iets spannends proberen te maken. Althans, van de voorkant ... waar een setje gedronken koplampen fronsend een imposante nierengrille flankeert.

Even groot als voorganger, minder bagageruimte

Verrassend is dat de nieuwe BMW 2-serie Active Tourer nagenoeg even groot is als zijn voorganger. Hij is een paar centimeter langer, heeft dezelfde wielbasis en slikt zelfs minder bagage (normaal gesproken 470 liter (+2 liter), met de bank naar beneden 1455 liter (-55 liter).

En dat geldt dan voor de versies met benzine- of dieselmotor. Bestel je de 2-serie Active Tourer met een mild hybrid- of plug-in hybride-aandrijflijn, dan snoepen de componenten daarvan een deel van de kofferbak op. In de mild hybrid kan slechts 415 liter mee, in de stekkerhybride zelfs maar 406 liter.

Eén benzinemotor, één diesel, twee mild hybrids

Bij zijn introductie is de BMW 2-serie Active Tourer te bestellen als 218i (driecilinder benzine met 136 pk), 220i (driecilinder mild hybrid met 170 pk) en 223i (viercilinder mild hybrid met 218 pk), allemaal met een zeventraps automaat. Heb je liever een diesel, dan zijn er minder opties. BMW levert alleen de 218d, met een 150 pk en 360 Nm sterke 2,0-liter viercilinder.



Vanaf de zomer twee plug-in hybridmodellen

Halverwege volgend jaar breidt BMW het leveringsprogramma van de 2-serie Active Tourer uit met twee plug-in hybrides: de 225e xDrive en 230e xDrive. Beide hebben een 1,5-liter driecilinder, die wordt bijgestaan door een elektromotor op de achteras. De 225e is 245 pk sterk, de 230e komt zelfs tot 326 pk. Op hun 14,9 kWh batterij kunnen ze 80 kilometer elektrisch rijden.

BMW 2-serie Active Tourer met dashboard van iX

In het interieur van de 2-serie Active Tourer vind je een duidelijk ander dashboard dan in de BMW 1-serie en 2-serie. Volgens BMW is het geïnspireerd op dat van de elektrische BMW iX, met een gebogen paneel dat uit twee schermen bestaat: een 10,25-inch digital cockpit en een 10,7-inch infotainmentsysteem.

Vanaf februari op de Nederlandse markt

De nieuwe BMW 2-serie Active Tourer komt in februari 2022 op de Nederlandse markt. Wat hij gaat kosten, is nog niet bekend. Wel weten we dat hij standaard is uitgerust met full-led-koplampen, lichtmetalen wielen, een elektrisch te bedienen achterklep, climate control, cruise control met remfunctie en parking assist met achteruitrijcamera.