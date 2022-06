BMW 2-serie Active Tourer test - Kan de Duitse midi-mpv waarmaken wat z'n grote mond belooft?

Zelfs nu mpv-pionier Renault zijn gezinsbusjes ten grave draagt, gaat nota bene BMW ermee door. Sterker nog, er is een compleet nieuwe BMW 2-serie Active Tourer. Eten ze in München altijd spacecake bij de koffie of zo?

Tja, wij kunnen de BMW 2-serie Active Tourer dan wel een mpv noemen, BMW zelf mijdt die term alsof het een nieuwe, gevaarlijke variant van het coronavirus is. Met zijn opgeblazen kapsonesnieren sluit hij aan bij de huidige BMW-trend, tegelijkertijd lijkt de carrosserielijn door de verhoogde neus minder sterk op te lopen dan voorheen. Hierdoor lijkt de 2-serie Active Tourer eerder op een wat uit zijn krachten gegroeide hatchback dan op een klassieke mpv. De nieuwe, smallere led-koplampen hebben een andere lichtsignatuur en ook de lichtunits aan de bilzijde zijn wat afgeslankt.

Daarvan is bij de carrosserie geen sprake: het nieuwe model is zowel hoger als langer dan zijn voorganger. Dat is goed nieuws voor de inzittenden, die in alle richtingen lekker veel ruimte hebben - als in een echte mpv. Van kindvriendelijke klaptafeltjes, geheel wegklapbare zittingen, schuifdeuren of draaibare voorstoelen, is dan weer geen sprake. Wel is de achterbank over een lengte van 13 centimeter verschuifbaar en kun je de hellingshoek van de leuning verstellen. Multifunctioneler dan dat wordt het helaas niet. En hoe zit dat dan in de 2-serie Gran Tourer? Niet; de verlengde 2-serie is net als veel soortgenoten afgevoerd naar het mpv-rusthof.

BMW 2-serie Active Tourer is geen auto voor knoppenfetisjisten

Wie van veel ruimte houdt, is bij de nieuwe 2-serie Active Tourer dus aan het juiste adres, maar de knoppenfetisjisten komen totaal niet aan hun trekken. Het instrumentarium kun je naar eigen voorkeur aanpassen en vormt optisch één geheel met het infotainmentscherm. Geheel conform de BMW-traditie is het licht naar de bestuurder toe gebogen. 'Curved Display' heet dit in BMW-jargon, maar onder de noemer Pure Panel paste Opel hetzelfde trucje toe en zo zien we wel meer voorbeelden bij andere merken.

Met de komst van het Curved Display heeft BMW het veelgeroemde iDrive-systeem aan de wilgen gehangen. De elektrische iX was de eerste BMW met het nieuwe bedieningsconcept, onder de modellen met verbrandingsmotor heeft de Active Tourer deze te betreuren primeur. Wat ons betreft is dit echt een gevalletje 'vorm boven functie'. Inderdaad oogt het interieur van de nieuwe 2-serie bijzonder strak en opgeruimd, maar de bediening wordt er niet sneller, duidelijker of doeltreffender op. Eerder het tegenovergestelde.

Je mag niet meer zelf schakelen in de BMW 2-serie Active Tourer

Een andere nare streek van de Beierse afdeling Interieurontwerp, is dat ze voor het optionele head-up display hun toevlucht hebben genomen tot zo'n goedkoop plastic schermpje dat uit het dashboard klapt. Hierdoor moeten zeker langere bestuurders alsnog de blik omlaag richten. Bij projectie direct op de voorruit, zou je hiervan geen last hebben.

Ook passé in de BMW 2-serie Active Tourer, is de handgeschakelde versnellingsbak. Onafhankelijk van de motorisering, hebben alle versies standaard een zeventraps transmissie met dubbele koppeling. In tegenstelling tot de bediening van infotainment en klimaatregeling, heb je daar dus geen omkijken naar.

Over gebrek aan koppel zul je in de BMW niemand horen klagen

Bij de introductie van de 2-serie Active Tourer in 2014, was het BMW-wereldje te klein. Onder de diehard merkfans heerste niet alleen Totalverblüffung over het feit dat BMW met een kleinbürgerlich gezinsbusje kwam, maar het ding had nog voorwielaandrijving ook! Inmiddels is die shock and awe - om er nog maar een Duitse term in te smijten - wel weggeëbd. De huidige 1-serie brengt zijn pk's eveneens via de voorwielen op het wegdek, bovendien bleek het merktypische rijplezier nauwelijks onder de aandrijfwissel te lijden.

Ook de huidige Active Tourer rijdt zoals je van een BMW mag verwachten. Tenminste, als we de ruimhartig gemotoriseerde 223i als uitgangspunt nemen. De tweeliter viercilinder motor krijgt hulp van een mild-hybridsysteem, en gezamenlijk brengen ze 218 pk en 320 Nm op de been. Hiermee snelt de 223i in 7,0 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h en over gebrek aan koppel zul je niemand horen klagen. Dat de startmotorgenerator hiervoor deels verantwoordelijk is, merk je vrijwel nooit; het tweetal werkt vrijwel naadloos samen. Alleen als je met het zicht op een rood verkeerslicht of een trage voorligger het gaspedaal lift, en de auto gaat recupereren, krijg je het donkerbruine vermoeden dat de viercilinder onder één hoedje speelt met een elektrohulpje.

De laatste keer dat we zo hebben geboenderd was met een Opel Zafira OPC

Ondanks de hoge zitpositie, weet de Active Tourer 223i regelmatig een grijns op het gezicht van het sportieve gezinshoofd achter het stuur te toveren. De besturing levert zoveel feedback, dat het pedaal onder de rechtersneaker automatisch het tapijt opzoekt wanneer er een uitdagend klaverblad opdoemt. Knap toch weer, dat BMW zelfs een mpv-achtige zoveel lichtvoetigheid weet mee te geven. Of de auto die positieve indruk vasthoudt met de driecilinder basismotor (218i, 136 pk), is echter de vraag.

De 223i is trouwens niet eens de krachtigste versie van de 2-serie Active Tourer. Verre van, zelfs. Dat wordt de 230e xDrive, een stekkerhybride waarbij een 1,5-liter driecilinder onder de motorkap wordt bijgestaan door een elektromotor boven de achteras. Samen brengen ze een systeemvermogen van 326 pk op de been. Dankzij het accupakket (14,9 kWh, actieradius 80 km) in de wagenbodem, ligt het zwaartepunt mooi laag, tegelijkertijd zorgt de vierwielaandrijving ervoor dat de auto zijn vermogen uitstekend kwijt kan.

De laatste keer dat we zo hebben geboenderd met een mpv, moet rond 2005 geweest zijn, met een Opel Zafira OPC. Toch wel grappig, zo'n snelle people mover. Geheid dat je alle verstokte BMW-fans met RWD-tatoeages op de behaarde borst het zwijgen oplegt. Zo zie je maar, spacecake bij de koffie is zo gek nog niet. Al gaat het bij stekkerhybrides natuurlijk vooral om de gunstige verbruikscijfers ... Het duurt trouwens nog even voordat de 230e xDrive en de iets bescheidener 225e xDrive (245 pk) op de markt komen.

Conclusie

In tegenstelling tot de meeste andere merken heeft BMW de mpv nog niet doodverklaard. Wat ons betreft terecht, want met de juiste aandrijflijn combineert de nieuwe 2-serie Active Tourer veel ruimte met nog meer rijplezier. Van echte multifunctionaliteit in de vorm van allerhande bergvakken, klaptafels en draaistoelen is echter geen sprake. Dat BMW nu ook bij deze auto het iDrive-systeem ten grave draagt, is wat ons betreft een ergonomische misstap. De prijzen beginnen bij 41.558 euro voor de driecilinder instapper en daarbij vergeleken is de 223i niet eens veel duurder. Maar een koopje willen we het evenmin noemen.