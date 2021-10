Deze unieke Porsche 968 L'ART transporteert je terug naar de jaren 90

L'Art De L'Automobile ontwerpt kleding die de connectie tussen auto en mode belichaamt, zo schrijft Porsche. Oprichter Arthur Kar is een groot fan van de Duitse sportwagenfabrikant en droomt kennelijk al heel lang van een eigen Porsche 968. En die heeft hij nu.

Dertigste verjaardag van de 968

Deze 968 L'ART is in Parijs ontworpen en gebouwd, ter ere van de dertigste verjaardag van de 968. De ontwikkelaars haalden het dak eraf, mixten een speciale kleur groen voor de carrosserie en schakelden TAG Heuer, Recaro en Bose in voor speciale klokjes, kuipstoelen en een audiosysteem.



Porsche 968 met 3,0-liter viercilinder

De Porsche 968 werd in 1991 geïntroduceerd en was een doorontwikkeling van 944 uit 1982. Tot 1995 zijn er iets meer dan 12.700 exemplaren gebouwd, waarvan bijna 4400 cabriolets. Voor de aandrijving van de 968 zorgde een 3,0-liter viercilinder motor met 240 pk. Later kwam er ook een turboversie met meer dan 300 pk.