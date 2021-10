De meeste verkeersongelukken vinden uiteraard plaats in de drukste provincies: Rotterdam (6280 ongelukken), Amsterdam (4978), Den Haag (4480), Utrecht (2441) en Haarlemmermeer (1858). Op provinciaal niveau is Zuid-Holland de uitschieter. In 2020 vond daar een kwart van alle ongevallen in Nederland plaats (26.056). Op plek twee en drie staan Noord-Holland (16.592) en Noord-Brabant (14.168).

Kans op een verkeersongeluk het grootst in deze gemeente

Wanneer het aantal verkeersongelukken wordt afgezet tegen het inwonersaantal van een gemeente, is de kans op een ongeval het grootst in het Noord-Hollandse Ouder-Amstel. Per 1000 inwoners werden hier 24 ongelukken gemeld. En dat is vier keer zo hoog als het landelijk gemiddelde van 5,9 ongevallen per 1000 inwoners. Voor wie niet weet waar Ouder-Amstel ligt: het is de gemeente tussen Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost in, met daarin de plaatsen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel.

Ook Midden-Delfland, Eemnes en Oostzaan scoren slecht

Drie andere gemeenten die hoog scoren zijn Midden-Delfland (18,8 ongelukken per 1000 inwoners), Eemnes (15,8) en Oostzaan (15,1). Midden-Delfland ligt tussen Den Haag en Rotterdam in, Eemnes langs de A1 tussen Hilversum en Amersfoort, en Oostzaan ligt ten noorden van Amsterdam, rechts naast Zaandam.



Meeste ongevallen op rechte weg en op kruispunt

Vergelijkingssite Independer dook nog verder in de informatie van Rijkswaterstaat en de politie en becijferde dat meer dan de helft van de verkeersongevallen (50,2 procent) in 2020 op een rechte weg gebeurde. Dit waren vooral kop/staartbotsingen en ongelukken waarbij een voertuig in de flank werd geraakt. Ook verkeersongevallen op kruispunten komen logischerwijs relatief vaak voor (22,8 procent).