De files zijn terug! Afgelopen week drukker op de wegen dan in 2019

"We zien dat mensen zich meer gaan verplaatsen nu de samenleving steeds verder wordt heropend", aldus voorzitter Steven van Eijck van de Mobiliteitsalliantie. "Alle waarschuwingen ten spijt, het lijkt er op alsof wij niets van de coronacrisis hebben geleerd. Wij hameren al geruime tijd op het belang van meer flexibiliteit door reizigersstromen beter te spreiden: in tijd en in vervoersmiddelen."

'Er moeten afspraken worden gemaakt over thuiswerken en spitsmijden'

In de komende decennia neemt de mobiliteitsbehoefte en het aantal verplaatsingen alleen maar verder toe. De Mobiliteitsalliantie - met daarin de ANWB, BOVAG en Rai Vereniging - heeft daarom een plan gepresenteerd voor het nieuwe regeerakkoord. Er staat in dat er heldere afspraken gemaakt moeten worden tussen overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs over thuiswerken en het mijden van de spits.

Mobiliteitsalliantie: 'Meer investeren in knelpunten om files te voorkomen'

Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders voor flexibilisering van werk-, school- en reistijden is. Om dat mogelijk te maken, moet er niet alleen geïnvesteerd worden in de huidige capaciteit van het openbaar vervoer, aldus de Mobiliteitsalliantie, maar ook in de aanpak van knelpunten voor het wegvervoer en het versnellen van de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.