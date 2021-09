Nieuwe harddrug! In Congo worden ze high van autokatalysatoren

In een katalysator zit een honingraatstructuur die de uitstoot van schadelijke stoffen vermindert. Dat binnenwerk is gecoat met een combinatie van platina, rodium en/of palladium; metalen die uiteraard niet bedoeld zijn voor menselijke consumptie en een risico op kanker met zich meebrengen.

Diefstal van katalysatoren groot probleem

In de Congolese hoofdstad Kinshasa wordt de diefstal van katalysatoren een steeds groter probleem. Een monteur vertelde aan persbureau Reuters dat hij iedere dag vijf tot tien klanten aan een nieuwe uitlaat voor hun auto moet helpen. Van de oude is de katalysator weggezaagd.

Nieuwe drug bombe kalmeert extreem

Drugsdealers vermalen de honingraatstructuur in de katalysatoren tot een bruin poeder. Gebruikers mixen het met vermalen vitaminepillen en slaaptabletten, of roken het met tabak. Van bombe - zoals de nieuwe drug wordt genoemd - raak je volledig catatonisch. Gebruikers staan urenlang wezenloos stil of slapen dagenlang.

Urenlang zitten of staan en staren

"We dronken altijd sterke whiskey", zegt een 26-jarige man tegen Reuters. "Dan werden we rusteloos, agressief en zochten we ruzie. Van Bombe word je juist rustig en moe. Dan ga je gewoon ergens urenlang zitten of staan. En als je klaar bent, ga je naar huis, zonder iemand lastig te vallen."