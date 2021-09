Auto Review 10 in de winkel - Alleen voor dwarsliggers zoals jij!

Misschien is hij gekrenkt omdat we hem 'maar' 8 pagina's hebben gegeven en geen 131. Tja, wat moesten we anders? Auto Review is niet van elastiek. En we wilden nog zoveel andere tests en rij-impressies kwijt, zoals deze ...

Nieuwe DS 4: maken of breken

DS heeft hoge verwachtingen van de DS 4 in Nederland. Hij richt zich op de dikke Duitsers van Audi, BMW en Mercedes. Niet met vlammende acceleraties en bandensporen op het asfalt, maar met typisch Franse eigenschappen: comfort en eigenzinnigheid.

Zóveel goedkoper?

Iedereen wil tegenwoordig een compacte suv, als betaalbaar en praktisch alternatief voor een standaard hatchback - bijvoorbeeld in de vorm van een Opel Crossback of Volkswagen T-Cross. Hyundai zag het aan en ontwikkelde de nieuwe Bayon. Het moet wel heel raar lopen, wil het Zuid-Koreaanse merk geen slaatje kunnen slaan uit het succes van de compacte suv.

Polo, pas op! De slimme Skoda Fabia

Het zou ons niets verbazen als het woord 'fabia' in het Tsjechisch 'verstandig' betekent. Want ook de vierde generatie van de Skoda Fabia is weer slim, doordacht en nuchter. Er zijn leukere concurrenten, maar beslist geen ruimere.

Lachen, grielen, brullen met de ST-modellen van Ford

Met de snelle ST-versies van de Ford Fiesta en Focus, is het lachen, gieren, brullen. Je komt niet meer bij van de pret die deze snelle jongens je te bieden hebben. Nu is het ST-embleem ook op de Puma geplakt. Bezorgt ook deze compacte sport-suv je buikpijn van de slappe lach?



