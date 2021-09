Tesla pleit voor hogere boetes voor te vieze auto's. Eigenbelang? Ja, natuurlijk ...

Tesla bouwt alleen elektrische auto's. En aangezien die geen CO2 uitstoten, bouwt Tesla emissiecredits op, die het bedrijf mag verkopen aan andere automerken. Fiat Chrysler was een grote afnemer van de emissiecredits van Tesla. Het concern haalde de uitstooteisen niet, dus kocht het voor enkele honderden miljoenen dollars het recht om een x aantal uitstootloze Tesla's bij zijn vloot te mogen optellen.

Ford, Toyota en Volkswagen zijn tegen oproep van Tesla

De Amerikaanse overheid besloot in 2016 om autofabrikanten zwaarder te beboeten als ze niet aan de Corporate Average Fuel Economy-eisen (CAFE) voldoen, maar de Trump-regering heeft die maatregel uitgesteld. Tesla heeft de rechtbank nu gevraagd om snel een beslissing te nemen over de invoering van hogere boetes. Onder meer General Motors, Ford, Toyota en Volkswagen hebben de rechtbank gevraagd om Tesla's verzoek te negeren.

Tesla is bang dat zijn emissiecredits in waarde zullen dalen

"Dat Tesla zal profiteren van meer zekerheid over de waarde van zijn CAFE-credits is geen reden om opeens het administratieve proces te verstoren", schrijven de fabrikanten in hun verweer. Want dat is precies waar Tesla zijn pleidooi op baseert: de waarde van zijn emissiecredits. Er moet nu een beslissing worden genomen over de hoge boetes, vindt de firma, want "deze vertraging blijft een negatief effect hebben op de markt voor emissiecredits".

Hoge boetes gaan fabrikanten honderden miljoenen kosten

De hogere boetes zullen autofabrikanten in Amerika onder druk zetten om zuinigere modellen te ontwikkelen, net als in Europa is gebeurd. Veel concerns zijn er niet klaar voor en moeten dus honderden miljoenen dollars opzij zetten voor boetes of CAFE-credits (Stellantis - het moederbedrijf van Chrysler, Dodge en Ram - schat het bedrag op 609 miljoen dollar). En daarvan profiteert dus Tesla.