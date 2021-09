De prijs van een liter diesel is nog nooit zó hoog geweest!

Gek genoeg ligt de adviesprijs van lpg ook op recordhoogte - iets meer dan 1 euro per liter - maar dat zien wij niet aan de pomp. Daar ligt de prijs van lpg nog gewoon dik onder de 1 euro. Waar de recente stijging van de benzine- en dieselprijs vandaan komt, is moeilijk te zeggen. De prijs van een vat olie ligt al geruime tijd tussen de 40 en 80 euro.

Vooral benzine is in België en Duitsland veel goedkoper

Om een open deur in te trappen: woon je aan grens, rijd dan even om. In België is een liter benzine zo'n 18 procent minder duur dan in Nederland. In Duitsland scheelt het ongeveer 16 procent. Voor diesel hoef je over het algemeen de grens niet over te gaan. Bij onze zuiderburen is de brandstof duurder dan hier. In Duitsland slechts ietsje goedkoper.