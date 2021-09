Prinsjesdag 2021: BPM omhoog, grens voor lage bijtelling naar 35.000 euro

Lage bijtelling naar 16 procent over de eerste 35.000 euro

Om met de bijtelling te beginnen: elektrische auto's komen nu in aanmerking voor een lagere bijtelling van 12 procent over de eerste 45.000 euro van de aanschafprijs. Over het prijsdeel daarboven betaal je gewoon 22 procent. Vanaf 1 januari gaat de lage bijtelling voor EV's omhoog naar 16 procent en komt de prijsgrens op 35.000 euro te liggen.

Aankoopsubsidie voor elektrische auto's omlaag naar 3700 euro

Voor particulieren is er nog altijd een aankoopsubsidie. Die was dit jaar 4000 euro, maar het aantal mensen dat er gebruik van heeft kunnen maken, was beperkt. Het subsidiepotje was namelijk al na één dag leeg! Vanaf 2022 gaat het subsidiebedrag naar 3700 euro. Wel komt er meer geld in de pot: 80 miljoen meer voor nieuwe EV's, 10 miljoen meer voor gebruikte.

Aanschafbelasting bpm gaat vanaf 2022 omhoog

Elektrische auto's blijven tot en met 2024 vrijgesteld van bpm. Voor alle andere auto's gaat de aankoopbelasting in de komende drie jaar met stapjes omhoog. Voor 2022 worden de CO2-schalen aangescherpt (0-86 gram wordt 0-84 gram, 86-111 gram wordt 84-109 gram, et cetera), gaan de te betalen bpm-bedragen omhoog, en stijgt tevens de dieseltoeslag.

Overheid loopt inkomsten mis door zuinigere auto's

Waarom? Omdat nieuwe auto's (op papier) steeds zuiniger worden en dus minder CO2 uitstoten. En aangezien de bpm op basis van CO2-uitstoot wordt berekend, loopt de overheid daardoor inkomsten mis. Wat scheelt de verhoging per auto in 2022? Als je kijkt naar een van de bestverkochte modellen - de VW Polo 1.0 TSI 110 pk (117 g/km) - dan komt de bpm zo'n 350 euro hoger uit.