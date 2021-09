Volvo XC40 krijgt er een mild-hybridversie bij. Bestaande hybride wordt zuiniger

De Volvo XC40 B3 vervangt de XC40 T3. Beide hebben een driecilinder turbomotor met 163 pk en 265 Nm, maar in de B3 krijgt die ondersteuning van een mild-hybridsysteem, dat tijdelijk 14 pk en 40 Nm extra levert. De B3 heeft een officieel verbruik van 1 op 14,9. In de oude T3 haal je - als je heel erg je best doet - ongeveer 1 op 13,7. In vergelijking met die laatste mag de B3 200 kilo meer trekken (nu 1800 kilo).

Volvo XC40 B4 zuiniger en presteert beter

Verder zijn er aanpassingen gedaan aan de benzinemotor van de Volvo XC40 B4. De mild hybrid wordt aangedreven door een 2,0-liter viercilinder met 197 pk en 300 Nm. Hij zou nu zuiniger zijn, aldus Volvo, en een stuk beter presteren. Dat laatste uit zich in een sprinttijd van stilstand naar 100 km/h in 7,4 seconden (was 8,4 seconden). De XC40 B4 is er met voorwielaandrijving of vierwielaandrijving.

Volvo XC40 B3 prijzen

Momentum - 45.495 euro

Momentum Business - 47.495 euro

Inscription - 50.495 euro

R-Design - 50.495 euro

Volvo XC40 B4 prijzen