Wij vinden de Hyundai Ioniq 5 top! Dat belooft wat voor deze Hyundai Ioniq 6

De Hyundai Ioniq 6 is de productieversie van de spectaculaire Hyundai Prophecy Concept uit 2020. Maar zoals dat gaat met studiemodellen en productieauto's, is er van het uiterlijke spektakel weinig meer over. De Prophecy is een Porsche Taycan-lookalike met een boogvormige daklijn en een 911 Turbo-achtige spoiler achterop. Op de foto's van onze spionagefotograaf kun je zien dat de Ioniq 6 een veel traditionelere sedan is. Hopelijk verrast Hyundai ons nog. Want met de Ioniq 5 heeft het merk een fantastisch ogende crossover neergezet.

Hyundai Ioniq 6-prototype lijkt achtervleugel te verbergen

Het vreemde aan de gecamoufleerde auto op bijgaande platen, is dat hij iets lijkt te verbergen op de kofferbak. Zou de vleugel van de Prophecy toch terugkomen op de Ioniq 6? Wij kunnen het ons niet voorstellen, maar zoals gezegd: misschien verrast Hyundai ons. Qua onderhuids techniek zal de Ioniq 6 in ieder geval zwaar leunen op de Ioniq 5, die er nu is met 170 pk of 210 pk en achterwielaandrijving, of 305 pk en 4WD. De 170 pk-versie heeft een 58 kWh-batterij en een bereik van 384 kilometer. In de andere twee ligt een 73 kWh-batterij, waarmee maximaal 481 kilometer te halen is. De Ioniq 5 laadt met maximaal 220 kW.