Waarom we blij moeten zijn met gecrashte oude Mercedessen

Dit jaar viert de ‘Kleine Heckflosse’, de Mercedes W110, zijn zestigste verjaardag. Maar eigenlijk is de Heckflosse al 62 jaar oud. De Mercedes W110 is immers een vereenvoudigde versie van de ‘Grote Heckflosse’, de Mercedes W111. En het was met dit model dat Mercedes eind jaren vijftig pionierswerk verrichtte op veiligheidsgebied.

Veiligheidscarrosserie Mercedes W110/W111

De Mercedes W110 en W111 lijken uiterlijk sterk op elkaar, vandaar dat wel werd gesproken over de Einheitskarosserie. Ook al opereerde de W110 een marktsegment lager dan de ‘Grote Heckflosse’ (W111). De W111 onderscheidde zich door grotere bumpers, chiquere, ‘staande’ koplampen, meer chroom en zescilinder motoren.

Zelf sprak Mercedes liever van de Sicherheitskarosserie. De Mercedes W111 was namelijk de eerste auto met ‘voorgeprogrammeerde’ kreukelzones voor en achter. Deze waren tot stand gekomen na systematische crashtests met complete auto’s.

Hongaarse veiligheidsexpert Mercedes

Deze methode om de passieve veiligheid van auto’s te verbeteren, kwam bij Mercedes niet uit de lucht vallen. De fabrikant had al in 1939 de Hongaarse ingenieur Béla Barényi in dienst genomen, die de leiding van de afdeling Veiligheidsontwikkeling op zich nam. Dat bleek geen verkeerde beslissing. In de 31 jaar dat Barény bij Mercedes werkte, schreef hij 2500 veiligheidspatenten op zijn naam.

Botsproeven Mercedes

Onder leiding van Barény was Mercedes in de jaren vijftig al gestart met botsproeven op losse onderdelen en componenten. In 1951 vroeg Mercedes patent aan op de veiligheidscarrosserie met kreukelzones. De Mercedes W111 was in 1959 het eerst productiemodel waarbij deze techniek in de praktijk werd toegepast.



Interieurveiligheid Mercedes Heckflosse

Behalve de veiligheidscarrosserie heeft de Heckflosse ook een op passieve veiligheid geoptimaliseerd interieur. Zo is de boven- en onderkant van het dashboard bekleed met zacht materiaal en zijn scherpe randen tot een minimum teruggebracht. Dat zie je ook aan de grote, beklede naaf van het stuur. Ander veiligheidsitems zijn de de samendrukbare stuurkolom en de wigsloten voor de portieren. Deze moesten voorkomen dat de deuren bij een ongeval spontaan konden openspringen.



Staartvinnen: designkenmerk of veiligheidsitem?

Behalve veel lof, ontving de Mercedes W110/W111 ook kritiek. Die gold vooral het ontwerp met de staartvinnen. De staartvinmode was komen overwaaien uit de Verenigde Staten, maar was eind jaren 50 alweer op z’n retour. Mercedes pareerde de kritiek door te zeggen dat de Heckflossen geen designkenmerk waren, maar eveneens de veiligheid dienden. De staartvinnetjes zorgden er immers voor dat de bestuurder tijdens het manoeuvreren goed kon zien waar de achterkant van de carrosserie eindigde. Maar of ze vanaf de tekentafel inderdaad daarvoor waren bedoeld, wagen we te betwijfelen.

In 1968 werd de Mercedes W110 opgevolgd door de rechtlijnige W114/w115, ook wel bekend als de Strich Acht.