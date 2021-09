Tesla wil ruitenwissers schrappen en vervangen door laserstralen

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Van die wijsheid heeft Tesla kennelijk nog nooit gehoord. In plaats van ruitenwissers wil het merk toekomstige auto's met iets anders uitrusten namelijk. Volgens Electrek.co heeft Tesla een patent laten vastleggen voor laserstralen, die vanuit een positie op de motorkap de voorruit schoon stralen.

Is de ruitenwisserlaser van Tesla niet veel te ingewikkeld?

Nou moeten we toegeven dat bedrijven regelmatig technologie die nooit in productie gaat laten vastleggen. Dus of de laser van Tesla echt op een toekomstig model gaan terechtkomen, is maar de vraag. De tekst van het patent is erg ingewikkeld. De laser moet pulseren op een bepaalde frequentie om niet door de ruit in de ogen van de bestuurder terecht te komen, een detectiecircuit in de ruit moet aangeven waar het vuil zit, enzovoort. Dan is een simpele ruitenwisser toch handiger.