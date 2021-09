Oh la la! De Renault Mégane E-Tech Electric heeft de grootste die er is

Renault is een van de elektropioniers. Al in 2012 introduceert het merk de Renault Zoe en daarvoor waren er ook al elektrische exemplaren van de Renault Kangoo te koop. Maar daarna heeft het Franse merk niet echt doorgepakt. Andere fabrikanten zijn inmiddels verder met stekkermodellen. Dus heeft Renault wat in te halen.

Renault Mégane E-Tech Electric verwant aan Nissan Ariya

De eerste stap in het elektro-offensief van Renault is deze Mégane E-Tech Electric. Hij staat op hetzelfde platform als de Nissan Ariya, maar is een stuk compacter (4,2 meter lang) en concurreert derhalve met de Cupra Born, de komende Opel Astra-e en de Volkswagen ID.3.

Mégane E-Tech Electric komt maximaal 470 kilometer ver

Bij zijn introductie begin 2022 is de Renault Mégane E-Tech Electric er in drie varianten. De eerste heeft een 130 pk en 250 Nm leverende elektromotor en een 40 kWh-batterij, waarmee hij maximaal 300 kilometer ver komt. De tweede is een stuk sterker (218 pk en 300 Nm) en haalt op zijn volle 60 kWh-batterij een bereik van maximaal 470 kilometer. Als derde komt er een Business-versie, die de 130 pk-motor koppelt aan de 60 kWh-batterij.

Vergelijking Volkswagen ID.3 - Renault Mégane E-Tech Electric

Hoe verhoudt de Renault Mégane E-Tech Electric zich tot zijn gedoodverfde concurrent: de Volkswagen ID.3? De instapversie (130 pk / 40 kWh / 300 kilometer) staat tegenover de ID.3 Pure met 150 pk en 45 kWh-batterij, die op een volle lading zo'n 349 kilometer ver komt. De andere Mégane (218 pk, 60 kWh / 470 kilometer) kunnen we het beste vergelijken met de ID.3 met 204 pk, die een 58 kWh-accu heeft en een range van 424 kilometer.

Geen nieuws van de IAA in München missen?

Aanmelden

Schrijf je in voor de Auto Review-nieuwsbrief

Instapversies Mégane E-Tech Electric kunnen niet snelladen

De beide varianten van de Volkswagen ID.3 laden met respectievelijk 110 en 150 kW. Renault zit daar precies tussenin met 130 kW. Al geldt dat alleen voor de Mégane E-Tech Electric met 60 kWh-batterij. De instappers kunnen niet snelladen. Voor de EV40 130 pk Standard Charge geldt een maximum van 7 kW (AC). De EV40 130 pk Boost Charge haalt 22 kW (AC).

Grootste infotainmentscherm in zijn klasse, aldus Renault

Het interieur van de Renault Mégane E-Tech Electric dan, dat een zekere jaren tachtig-vibe heeft, met een hoekig dashboard en een middenconsole die een beetje richting de bestuurder leunt. Daarin vinden we, volgens Renault, het grootste scherm dat er is. Althans, in de klasse van de Mégane. Achter het stuur zit een 12,3 inch digitaal instrumentarium, met daarnaast een optioneel 12 inch groot infotainmentdisplay. Heb je minder geld te besteden, dan krijg je een 9 inch scherm.