Duitsers maken geen grappen. Maar de Mercedes Concept EQG moet er een zijn ...

Het verhaal van de Mercedes G-klasse is bekend. De oorspronkelijke Geländewagen werd in 1979 gelanceerd en bleef tot 2018 in productie. Bij de introductie van de nieuwe generatie in 2018 zoemden de geruchten al rond dat er mogelijk een elektrische versie van zou komen. En dat blijkt nog waar te zijn ook.

Mercedes Concept EQG is volgehangen met lichtjes

De Mercedes Concept EQG is een beetje een komische auto om te zien. Hij combineert de jaren zeventig styling van de G-klasse met futuristische elementen die zo uit een oude sciencefictionfilm lijken te zijn gepakt. Mercedes heeft de Concept EQG als een kerstboom volgehangen met lichtjes: op het dak, in de 'grille', op de flanken, op het reservewiel.

Geen reservewiel achterop, maar een opbergdoos

Hoewel, de Mercedes Concept EQG heeft geen reservewiel achterop. Op de achterdeur hangt nu een afgeronde, vierkante doos, waarin bijvoorbeeld de laadkabel kan worden opgeborgen. De Concept EQG staat op 22 inch, glimmend gepolijste lichtmetalen wielen.



Het ladderchassis van de Concept EQG zit vol batterijen

Onderhuids is het model nog altijd een traditionele G-klasse. Zo staat hij op een ladderchassis (waarin de batterij geïntegreerd is) en heeft hij een starre achteras. Uiteraard heeft de Concept EQG vierwielaandrijving, ditmaal met vier afzonderlijk regelbare elektromotoren bij de wielen. Voor rijden in ruw terrein heeft de Mercedes een transmissie met lage gearing.



Geen nieuws van de IAA in München missen?

Aanmelden

Schrijf je in voor de Auto Review-nieuwsbrief