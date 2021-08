Duitse auto geïmporteerd? Grote kans dat de kilometerstand niet klopt

De Duitse politie schat dat één op de drie occasions in het land een kilometerstand heeft die niet klopt. En het gekke is: officieel is het terugdraaien van een teller in Duitsland helemaal niet verboden. De ADAC - het Duitse equivalent van de ANWB - nam de proef op de som en kwam erachter dat zelfs garages en auto-experts een professioneel teruggeschroefde kilometerstand niet kunnen detecteren.

ADAC bewijst: teller terugdraaien is fluitje van een cent

Bovendien blijkt het nog steeds ontzettend eenvoudig om een tellerstand te manipuleren. Onderzoekers van de ADAC kochten via het internet een apparaatje en probeerden bij drie willekeurige auto's - een Ford Kuga uit 2019, een Opel Grandland uit 2020 en een Peugeot 208 uit 2019 - de kilometerstand omlaag te krijgen. Ze klaarden het klusje binnen enkele minuten.

Tweedehands auto kopen? Vraag om het onderhoudsboekje

De ADAC raadt kopers dan ook aan om niet blind te varen op het aantal kilometers dat op de teller staat. Zitten er geen facturen, onderhoudsboekjes en / of keuringsrapporten bij een tweedehands auto? Overweeg dan om weg te lopen. Een kilometerstand die niet correct is, kan je veel geld kosten aan onderhoud en reparaties. Immers, een auto die meer gelopen heeft dan zijn teller aangeeft, is dus erger versleten.