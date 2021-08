Cultkleuren voor Porsche Taycan - Nu heb je geen excuus meer om hem in het grijs te bestellen!

Voor als die naam je niets zegt: Rubystar-rood (ook wel Rubystone-rood genoemd) is dezelfde kleur waarin dertig jaar geleden de legendarische Porsche 964 Carrera RS werd geïntroduceerd. Rood is het niet echt. Rubystar is meer een combinatie tussen roze en paars.

Porsche Taycan in de kleur van je hond of je motorfiets

Vind je dat maar niks, dan heeft Porsche vanaf nu nog meer bijzondere kleuren in de aanbieding. De zeventien standaardkleuren voor de Taycan worden namelijk aangevuld met vijfenzestig Paint to Sample-tinten (waaronder Rubystar-rood, Moonlight-blauw, Acid-groen, Riviera-blauw en meer) en een onbeperkt aantal Paint to Sample Plus-kleuren.

Kies je voor die laatste optie, dan ben je onbeperkt in wat je kunt kiezen. Je kunt je Porsche Taycan dezelfde kleur geven als de halsband van je hond, de tank van je motorfiets, de gevelplanken van je huis. Verzin het maar, je kunt het zo gek niet bedenken. Porsche kan - tegen een flinke vergoeding natuurlijk - de kleur voor je samenstellen.

Actieradius op papier niet anders, maar in de praktijk groter

Andere verbeteringen aan de Porsche Taycan hebben te maken met de actieradius. Op papier verbetert die niet (Porsche zegt de Taycan niet opnieuw te willen homologeren), maar in de praktijk wel, aldus de fabrikant. In de rijmodi Normal en Range wordt bij de 4WD-versies nu de voorste elektromotor ontkoppeld en spanningsloos gemaakt als er weinig van de auto wordt gevraagd. Als de Taycan stilstaat of uitrolt, worden voortaan beide elektromotoren uitgeschakeld.

Snelladen met de Porsche Taycan nu nog efficiënter

Porsche zegt ook het warmtemanagement te hebben geoptimaliseerd. Met de Turbo Charging Planner is de accu nu tot een iets hogere temperatuur te verwarmen dan voorheen, wat de snellaadfunctie verbetert. De restwarmte van het elektrische systeem wordt bovendien efficiënter gebruikt voor de temperatuurregeling van de batterij.

In- en uitparkeren met Remote Park Assist op je smartphone

Andere toevoegingen aan de Porsche Taycan zijn Remote Park Assist (waarmee je de auto - zonder dat er iemand achter het stuur zit - met je smartphone kunt in- en uitparkeren) en het nieuwe Porsche Communication Management (PCM). Dat systeem was al compatible met Apple CarPlay, maar is dat nu ook met Android Auto.