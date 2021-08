Waarom vloog een Volkswagen ID.3 in Groningen in brand? VW doet onderzoek

De Volkswagen ID.3 stond in Groningen bij een laadpaal, toen hij op zaterdag 14 augustus in brand vloog. De bestuurder had net de laadstekker afgekoppeld en haar kind op de achterbank gezet. Op dat moment zag ze rook onder de ID.3 vandaan komen. Ze haalde haar kind snel uit de auto en belde de brandweer.

Volkswagen gaat brand ID.3 onderzoeken

Zoals op beelden van Meternieuws te zien is, brandde de Volkswagen volledig af. Een Nissan Leaf die achter de ID.3 aan de laadpaal stond, raakte beschadigd door de hitte. Aan BNR liet Volkswagen vandaag weten onderzoek te gaan doen naar de toedracht van de brand.

Elektrische auto's gaan vaker in vlammen op



Er zijn veel gevallen bekend van EV’s die in vlammen opgaan. En dat zorgt voor een probleem voor de brandweer. Een lithium-ion-batterij brandt extreem snel, extreem heet en kan moeilijk worden geblust, omdat het bluswater lastig bij de cellen van de batterij te krijgen is.

Batterij is erg moeilijk te blussen

Een elektrische auto waarvan de batterij smeult moet momenteel meer dan een week lang in water worden ondergedompeld om hem helemaal te kunnen blussen. Anders laait het vuur gewoon telkens weer op. De brandweer heeft er zelfs speciale containers voor.

EV's in parkeergarages zijn een brandgevaar

Laadpalen voor elektrische auto’s in parkeergarages zijn een brandgevaar, vindt het Instituut Fysieke Veiligheid. De organisatie werkt samen met Brandweer Nederland aan een infoblad over de kwestie. De organisatie geeft tips aan beheerders van garages: zet EV's zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang, zorg voor rookmelder bij de laadpalen en plaats een noodknop.