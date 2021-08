Als Tesla volgend jaar met een menselijke robot komt, eten wij onze schoenen op

Elon Musk heeft enorm veel bereikt, laten we daar duidelijk over zijn. Hij heeft Tesla uitgebouwd tot een serieuze concurrent van de gevestigde orde en doet met SpaceX buitengewoon indrukwekkende dingen. De Las Vegas Loop van zijn Boring Company is een lachertje, maar hé ... niet alles wat Musk aanraakt kan in goud veranderen.

Elon Musk heef de reputatie schromelijk te overdrijven

Maar wat de Zuid-Afrikaanse Canadees met Amerikaans paspoort ook doet, is schromelijk overdrijven. In 2019 riep Musk dat hij een jaar later een vloot volledig zelfrijdende taxi's op de weg zou hebben. Dat is niet gebeurd. De Full Self-Driving-functie - die ook op de Nederlandse Tesla-site schaamteloos zo wordt aangeprezen - is niet 'self-driving' en zal dat nog lang niet worden.

Tesla Cybertruck en Roadster in geen velden en wegen te bekennen

Wij zijn geen CEO van Tesla, dus wat weten wij nou, maar misschien is het ook goed om eerst te zorgen dat de Tesla Cybertruck, Roadster en Semi op de markt komen, voordat je weer aan iets anders begint. Alle drie modellen zouden al een tijd op de markt moeten zijn. Musk riep jaren geleden bij de presentatie immers dat ze al bijna productieklaar waren.

Elon Musk is een ster in het creëren van publiciteit

Maar goed, wat Musk als geen ander kan, is publiciteit genereren. Met zijn Twitter-account zorgt hij er eigenhandig voor dat de koers van Bitcoin en Dogecoin op en neer gaat en wereldwijd tekenen duizenden kranten en websites alles op wat hij zegt. Zoals ook nu weer: er komt volgend jaar dus een menselijke robot van Tesla.

Tesla-robot gaat vervelend en eentonig werk doen

Het ding is bedoeld om gevaarlijk, vervelend en eentonig werk te doen. Werk dat mensen niet willen doen. Volgens Musk wordt de robot 1,72 meter lang, weegt hij 56 kilogram en kan hij taken uitvoeren zoals het vastzetten van bouten en het ophalen van boodschappen. De Tesla-C3PO krijgt kennelijk een informatiescherm als gezicht.

Volgens Musk is de Tesla-robot geen Terminator

En Musk zou Musk niet zijn als hij niet wat infantiele sciencefiction-onzin in de presentatie zou gooien. "De robot zal vriendelijk zijn. [...] We stellen hem mechanisch en fysiek zo in dat je ervan kan wegrennen en dat je hem kan overmeesteren." Musk haalde nog net niet de drie wetten van de robotica van scifi-schrijver Isaac Asimov aan.

De 'robot' is te zien vanaf 2:05:14.

Man in robotpak die Daft Punk-dansjes doet

De presentatie waarin Musk de robot aankondigt, moet je even zien, trouwens. Om een of andere reden wordt de Tesla-baas op het podium geflankeerd door een man in een soort robotpak. Hij staat eerst stil, maar begint al snel van die clichématige bliep-blap-boop-robotbewegingen te maken. Later springt hij dansend rond, alsof hij in een Daft Punk-clip zit.