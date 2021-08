Elektrisch rijden goedkoper dankzij hulp uit onverwachte hoek

Met een laadpas van de baas sluiten leaserijders hun Tesla Model 3 of Volkswagen ID.3 lachend aan op de snellader langs de snelweg. Voor de particuliere EV-rijder is dat een ander verhaal. Want bij laadstations aan de A1 of A28 betaal je veel meer dan voor een laadsessie aan huis of bij de openbare laadpaal in je woonwijk.



Vooral goed nieuws voor particuliere EV-rijder



En dat terwijl jouw betaalbare elektrische auto waarschijnlijk niet zo’n mega accupakket heeft. Juist daarom ben je bijna gedwongen om je auto onderweg bij te laden als je eens naar tante Gerda in Groningen moet, of naar neef Sjeng in Sittard.



Weinig concurrentie



Dat de huidige laadprijzen langs de snelweg zo hoog zijn, komt deels door een gebrek aan concurrentie. Dat willen de laadpaalaanbieders van Fastned en MisterGreen Fast Charging Network natuurlijk graag zo houden. Ze spanden dan ook een zaak aan vanwege een aantal verstrekte laadpaalvergunningen aan pompstations van Shell en BP.



'Laadpalen bij tankstations niet oneerlijk'



Maar de Raad van State gaat niet mee in de argumentatie van de laadpaalboeren dat dit oneerlijk is. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat ook de aanbieders van benzine en diesel elektrische laadpalen op hun terrein mogen plaatsen. Er zit wel een addertje onder het gras ...



“We vragen ons af of de voorwaarde die de rechter stelt, in de toekomst houdbaar is. ”

De hoofdactiviteit van de tankstations moet het aanbieden van fossiele brandstoffen blijven. Slechts zes tankzuilen met vier laadpalen combineren mag bijvoorbeeld niet. Dat is slecht nieuws voor Shell-tankstation Peulwijk-Oost aan de A4. We vragen ons wel af of deze voorwaarde houdbaar is als we in de toekomst massaal elektrisch gaan rijden. Dan zal de vraag naar benzine en diesel afnemen, terwijl de behoefte aan laadpalen juist zal groeien.



Minder stress, lagere kosten



Voor EV-rijders is deze uitspraak hoe dan ook goed nieuws. Misschien niet eens in de eerste plaats vanwege de dalende laadkosten. Er komen immers ook veel meer laadpalen bij. Hierdoor neemt de actieradiusstress af. Bovendien kun je tijdens het laden van je elektrische auto even een broodje bal eten of een bak koffie drinken in de kiosk van het pomp-/laadstation. Vooralsnog is dat bij Fastned en consorten niet mogelijk …