Die van de Audi Skysphere is 4,94 meter lang (en kan worden verlengd)

De Audi Skysphere is "een visie op het luxesegment van morgen", zo lezen we in de persinformatie. Maar hij is dan wel een visie die nooit werkelijk gaat worden. Want het Transformer-element van de Skysphere zien we niet zo een-twee-drie terugkomen op een productieauto. De futuristische concept car kan zichzelf verlegen. Een geavanceerd systeem maakt het mogelijk om de wielbasis van de auto (en daarmee de lengte) te vergroten met 25 centimeter.

Audi Skysphere verlengt zichzelf met 25 centimeter

In zijn Sport-modus is de Audi Skysphere 4,94 meter lang. De bestuurder rijdt de grote coupé dan zelf. Schakelt hij of zij over naar Grand Touring-modus, dan wordt de wielbasis met 25 centimeter verlengd en komt de totale lengte uit op 5,19 meter. Tegelijkertijd verdwijnen de pedalen en het stuurwiel. In de Grand Touring-stand is de Skysphere Level 4-autonoom, zo stelt Audi zich voor. Tijdens de rit kan het dak open, zodat inzittenden kunnen genieten van de open lucht.

Elektrische aandrijflijn met 620 pk en 500 km actieradius

Volgens Audi is het ontwerp van de Skysphere geïnspireerd op een roadster uit de jaren dertig, de Horch 853. De Skysphere is 2,0 meter breed, slechts 1,2 meter hoog en heeft een lange 'motorkap', waaronder de elektrische componenten van de aandrijflijn huizen. Die bestaat uit één elektromotor op de achteras, die 620 pk en 750 Nm levert. Daarmee kan de 1800 kilo Skysphere in 4,0 seconden naar 100 km/h sprinten. Dankzij een 80 kWh-batterij haalt de EV een actieradius van 500 kilometer.



Audi Skysphere eerste in een reeks studiemodellen

De Audi Skysphere heeft een steer-by-wire stuursysteem met variabele overbrenging en achterwielbesturing, adaptieve luchtvering en een actief onderstel dat ieder wiel individueel aanstuurt. Hij is de eerste van een serie van drie studiemodellen, volgens Audi. Nog dit jaar volgt de Audi Grandsphere. In 2022 krijgen we de Audi Urbansphere te zien.