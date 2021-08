Bezoek nu Opel Classic in Rüsselsheim! Vanuit je luie stoel ...

Opel bouwt al honderdtwintig jaar auto's en heeft in die tijd een flinke verzameling klassiekers, racewagens en studiemodellen opgebouwd. In de 'heilige zalen' van Opel Classic in Rüsselsheim staan meer dan zeshonderd voertuigen tentoongesteld, plus nog eens driehonderd andere objecten. Wil je ze zien? Dan hoef je sinds kort de deur niet meer uit.