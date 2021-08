Trump-steunende autofabrikanten zijn opeens vóór de elektrische plannen van president Biden

De Democratische president Joe Biden gaat een zogeheten 'executive order' ondertekenen, waarin hij een klimaatdoel vastlegt voor de auto-industrie. In 2030 moet de helft van de nieuw in de Verenigde Staten verkochte auto's een volledig elektrische of een plug-in hybride zijn. Dat klinkt misschien niet erg ambitieus, maar in een land waarin de Ford F-150 - een grote pick-up met V6- of V8-motor - al decennialang de bestverkochte auto is, is het een grote stap.

Donald Trump klaagde de staat Calfornië aan

Bidens voorganger - Donald Trump - deed er alles aan om de strenge milieu-eisen van de Obama-regering om zeep te helpen. Hij heeft in vier jaar tijd meer dan honderd stukken wetgeving teruggedraaid. Die hadden te maken met luchtvervuiling, giftige stoffen, de bescherming van dieren, watervervuiling, olieboringen, en meer. De Trump-regering klaagde onder meer de staat Californië aan, die al sinds de jaren zeventig een uitzonderingspositie heeft. De staat mag zijn eigen uitstootregels bepalen en die zijn sindsdien een stuk strenger dan in de rest van de Verenigde Staten.

Autofabrikanten steunden Trump in de strijd

Autofabrikanten - waaronder Fiat Chrysler (Stellantis), General Motors, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Subaru en Toyota - steunden Trump in zijn strijd tegen Californië (BMW, Ford, Honda, Volkswagen en Volvo deden dat niet). Als officiële reden gaven de bedrijven op dat ze tégen de uitzonderingspositie van de staat en vóór nationale emissie-eisen zijn. Maar zou de gelegenheidscoalitie Trump ook hebben gesteund als hij in de VS strengere nationale eisen dan Californië wilde invoeren? Ongetwijfeld niet.

Ford, GM en Stellantis juichen plan Joe Biden toe

Hoe dan ook, General Motors en Stellantis zijn als een blad aan een boom omgedraaid en juichen Bidens plan nu enthousiast toe. Samen met Ford hebben ze een statement uitgebracht, waarin ze de ambitie uitspreken om in 2030 tussen de 40 en 50 procent elektrische voertuigen te verkopen. Toyota - dat Republikeinse klimaatontkenners steunde en hard lobbyt tegen de acceptatie van EV's - zegt ook blij te zijn met het plan van Biden: "Je kunt op Toyota rekenen. Dit plan is een overwinning voor het milieu."