Werk aan de winkel voor Alfa Romeo; vanaf 2027 wordt het merk volledig elektrisch

Stellantis - het fusiebedrijf van Groupe PSA en Fiat Chrysler Automobiles - heeft de jaarcijfers gepresenteerd. Over het eerste half jaar van 2020 maakte de moedermaatschappij van onder meer Peugeot, Citroën, Opel, Fiat en Alfa Romeo een dikke winst van 8,6 miljard euro (vorig jaar: 752 miljoen euro).

Alfa Romeo wordt 100 procent elektrisch

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers blikte Stellantis-topman Carlos Tavares vooruit op de toekomst van zijn concern. Het interessants was misschien wel de bekendmaking dat Alfa Romeo vanaf 2027 een 100 procent elektrisch merk wordt. En dat is ambitieus, zeker omdat het Italiaanse merk nu alleen de verouderde Giulia en Stelvio levert, zonder elektrificatie.

Pas in 2022 komt de Alfa Romeo Tonale

Volgend jaar komt daar een compacte suv bij: de Alfa Romeo Tonale. Die zou eigenlijk al eerder worden onthuld, maar is door de nieuwe topman van Alfa Romeo teruggestuurd naar de ontwikkelingsafdeling. Hij was niet tevreden met de hybride-aandrijflijn van de Tonale.

'Alfa Romeo becomes Alfa e-Romeo'

'From 2024, Alfa Romeo becomes Alfa e-Romeo', is de slogan die Stellantis aan de elektrificatiecampagne hangt. Voor andere merken binnen het concern zijn soortgelijke regels bedacht: 'The most elegant way to protect the planet' (Lancia), 'The art of travel, magnified' (DS) en 'It's only green when it's green for all' (Fiat).

Eindelijk opvolger voor de Fiat Punto

Want om even kort door de andere Stellantis-merken te lopen: Lancia is vanaf 2024 een geëlektrificeerd merk (met hybrides en EV's dus), DS lanceert vanaf 2024 alleen nog maar volledig elektrische modellen (de hybrides blijven nog leverbaar) en Fiat doet een duit in het zakje met (eindelijk) een opvolger voor de Punto.