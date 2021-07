Elon Musk is niet alleen topman van Tesla, maar ook van ruimtebedrijf SpaceX en The Boring Company. De core business van die laatste firma is niet om ons dood te vervelen, maar om tunnels te boren onder Amerikaanse steden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat daarin bliksemsnelle passagiersmodules zouden rondzoeven (ooit van hyperloop gehoord?), maar de praktijk is minder spannend.

Las Vegas-tunnel van The Boring Company valt wat tegen

In Las Vegas is de tunnel van The Boring Company nu open. Hij ligt onder het Convention Center, is zo'n 3 kilometer lang en heeft drie stations, waartussen passagiers in een gewone Tesla worden vervoerd door chauffeurs. Heel snel gaat het allemaal niet; de chauffeurs mogen in de tunnel niet harder rijden dan 35 km/h. Ter vergelijking: de modules in het originele hyperloop-idee zouden met 240 km/h onder de grond door moeten gaan vliegen. De downgrade is een beetje beschamend.



Tesla-chauffeurs mogen niet met passagiers kletsen

Afijn, The Boring Company heeft nu dus een soort Uber-taxidienst in een tunnel aangelegd. Leuk. Gezellig een beetje met de chauffeur kletsen. Maar nee, dat mag niet. Want de bestuurders hebben van The Boring Company een honderd pagina's lang script gekregen waaraan ze zich moeten houden. En dat heeft vast ook te maken met de spastische veiligheidscultuur in de Verenigde Staten, waarin je kan worden aangeklaagd voor het kleinste wissewasje.

Zelfs 'hoe lang werk je hier al?' mag je niet beantwoorden

Als een passagier wil weten hoe lang een bestuurder al voor The Boring Company werkt, dan mag de persoon achter het stuur dat niet vertellen. Hij of zij moet zeggen: "Lang genoeg om deze tunnels behoorlijk goed te kennen." Want volgens het script zullen passagiers "zich niet veilig voelen als ze weten dat je hier nog maar een week werkt". Chauffeurs moeten "een manier vinden om de vraag te omzeilen en de aandacht af te leiden".

Vragen over Elon Musk moeten chauffeurs ontwijken

Het script wordt pas echt interessant als het over Elon Musk gaat. The Boring Company weet dat de topman een controversiële figuur is (en een eikel), dus mogen chauffeurs niet op vragen over hem ingaan. "Antwoord zo kort mogelijk en doe je best om de conversatie met de passagier te stoppen. Als passagiers doorvragen, zeg dan beleefd: 'Sorry, maar daar kan ik geen antwoord op geven'."

'Elon Musk is fantastisch / inspirerend / een groot leider!'

The Boring Company is kennelijk zo bang voor de reputatie van Elon Musk, dat het script soms leest als Noord-Koreaanse propaganda. Op de vraag 'Wat voor persoon is Elon Musk?' zul je als passagier 'Hij is fantastisch / inspirerend / motiverend' als antwoord krijgen. 'Vind je het leuk om voor Elon Musk te werken' wordt beantwoord met 'Ja, hij is een groot leider! Hij motiveert ons om goed werk te leveren.'

Chauffeurs mogen niet vertellen dat Musk eigenlijk een eikel is

Maar oh wee als een passagier het over het bizarre getwitter van Musk wil hebben. Dan wordt hij of zij afgescheept met: "Wij zijn gewoon hier om een fantastische transportervaring te bieden." En The Boring Company weet ook dat Musk geen ideale baas is. Dus wordt deze vraag: 'Is het waar wat ik in de krant over Elon Musk lees? Dat hij [een rotbaas is / wiet rookt / medewerkers geen vakanties laat nemen / etcetera]?', beantwoordt met: "Ik heb dat niet gelezen. Dat is mijn ervaring niet."