Koop dan! Top Gear- en The Grand Tour-presentator Richard Hammond doet klassiekers weg

De klassiekers worden op zondag 1 augustus geveild bij Silverstone Auctions. Naast de Porsche, Bentley en Lotus doet Richard Hammond ook nog een paar motorfietsen weg: een Sunbeam Model 2 uit 1927, een Velocette KSS Mk1 uit 1932, een Kawasaki Z900 uit 1976, een Moto Guzzi Le Mans Mk1 uit 1977 en een Norton Dominator 961 uit 2019.

Lotus Esprit Sport 350 van Richard Hammond

Maar voor ons zijn de auto's het belangrijkst natuurlijk. En dan met name de Lotus Esprit Sport 350, wat ons betreft. Hij komt uit 1999 en is in een gelimiteerde oplage van 48 exemplaren gebouwd. Je kunt de Esprit Sport 350 zien als de Porsche 911 GT3 van de Esprit-reeks: een krachtige (350 pk uit een twinturbo V8) lichtgewicht versie voor op de weg én het circuit.

Top Gear-ster heeft ook een Porsche en Bentley

De Porsche 911T werd in 1969 geleverd aan een klant in Californië en is nog volledig in originele staat. De Bentley S2 uit 1959 is recent helemaal gerestaureerd. Beide auto's - en ook de Lotus - worden geveild zonder reserve. Dat betekent dat het veilinghuis geen minimumbedrag hanteert.

The Grand Tour-presentator start restauratiebedrijf

Maar waarom doet Hammond een deel van zijn collectie eigenlijk weg? Omdat hij geld nodig heeft. The Grand Tour-presentator begint een restauratiebedrijf voor klassiekers en dat vraagt een flinke investering. De firma gaat The Smallest Cog heten. Hoe het Hammond in de restauratiebusiness vergaat, kun je later op televisie zien, op Discovery+.