Mag je de laadkabel van je elektrische auto zomaar over de stoep leggen?

Radjesh Karia uit Almere heeft sinds 2017 een elektrische auto, vertelde hij aan Omroep Flevoland. Toen hij hem kocht, stond er nog geen officiële laadpaal in de straat waarin hij woont. Karia schafte speciaal zonnepanelen aan, waarmee hij de stroom voor zijn elektrische auto opwekt. De laadkabel vanuit zijn huis naar zijn auto legt hij op de stoep tussen speciale rubberen blokken. Dit om te voorkomen dat mensen erover struikelen.

Boete van 259 euro voor laadkabel over de stoep

In mei kreeg Karia een brief van de gemeente Almere. Hij mag het snoer niet meer op de stoep leggen en moet een kabelgoot aanleggen. Karia vindt dat geen probleem en betaalt 181 euro aan de gemeente voor de aanleg ervan. Weken later is de goot echter nog steeds niet aangelegd, maar krijgt Karia wel een boete van 259 euro. Na bezwaar heeft de gemeente de boete 'on hold' gezet.

Elektrische auto opladen vanuit huis? Vraag het na

Of je een laadkabel nou wel of niet over de stoep mag leggen, verschilt op dit moment per gemeente. Sommige gemeenten verbieden het, andere staan het gewoon toe. Dus is het advies: vraag eerst na of je de laadkabel over de stoep mag leggen als je je elektrische auto vanuit je voortuin of je huis wilt opladen. Er zijn gemeenten die beperkingen stellen aan het opladen vanuit huis. Dan mag het bijvoorbeeld alleen als er binnen 300 meter geen openbare laadpaal staat.

Gemeente niet aansprakelijk wanneer iemand struikelt

De gemeente is niet juridisch aansprakelijk voor de schade die iemand lijdt als hij of zij over een laadsnoer struikelt en gewond raakt. Degene die dat laadsnoer daar heeft neergelegd (de eigenaar van de elektrische auto) is aansprakelijk. Wel heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om voldoende openbare laadpalen neer te zetten. En op dat gebied hebben sommige gemeenten nog een weg te gaan.