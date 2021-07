Myth & Mogul: John DeLorean vanaf 30 juli op Netflix! Bekijk hier de trailer

John DeLorean was ooit een zwaargewicht in de Amerikaanse auto-industrie. Hij begon zijn loopbaan bij General Motors op de Pontiac-divisie. Zijn werk als technicus leverde patenten op die nog steeds worden gebruikt, zoals de verborgen ruitenwisser. DeLorean werkte ook aan de in 1963 geïntroduceerde Pontiac GTO – een kassucces voor GM. Waar hij een gratis etentje mee won, overigens, want de verkoopmanager wedde dat ze er nog geen 5000 zouden verkopen. Het werden er 31.000 per jaar.

John DeLorean had topman van General Motors kunnen worden

DeLorean werd in 1965 hoofd van Pontiac en promoveerde in 1969 naar Chevrolet. Het ging hem voor de wind. In 1972 verhuisde hij naar de ‘veertiende verdieping’, de verdieping in het GM-gebouw waar de top van het bedrijf was gehuisvest. Het zat er dik in dat hij de volgende directeur van GM zou worden. Maar DeLorean was niet gelukkig. Hij verlangde terug naar zijn beginjaren als technicus: hij wilde weer auto’s bouwen.

Door het fiasco met de DeLorean DMC-12 raakte hij persoonlijk failliet

Hoe het zijn DeLorean DMC-12 verging, lees je in ons eerdere verhaal over de roestvrijstalen sportwagen. Of zie je op Netflix. Op 30 juli debuteert daar de documentaire Myth & Mogul: John DeLorean. En we durven er vergif op in te nemen dat het daarin ook zal gaan over zijn ijdelheid (DeLorean was een fan van plastische chirurgie), zijn veroordeling voor cocaïnehandel, en de nasleep van het DeLorean DMC-12-drama, waardoor hij in 1999 persoonlijk failliet ging.