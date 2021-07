Wil je een rond stuurwiel in je nieuwe Tesla Model S of Model X? Dan heb je pech!

Volgens Elon Musk is de 'yoke' - zoals Tesla het halve stuurtje noemt - de enige optie. Hij maakte dat natuurlijk niet bekend via een officieel communiqué, zoals een persbericht of een online brochure, maar op Twitter. Musk reageerde op een vraag van een volger. "Komt er ook een optie voor een normaal stuurwiel?", schreef die, waarop Musk simpelweg antwoorde: "Nee."

Elon Musk: 'Half stuurtje Tesla Model S en Model X heeft voordelen'

De Tesla-baas is van mening dat het halve stuurtje belangrijke voordelen heeft. Je kunt de instrumentencluster beter zien, zei hij. Al hebben wij bij een rond stuur nog nooit het probleem gehad dat het zicht op de meters wordt geblokkeerd. En mocht dat wel een issue zijn, dan kun je altijd nog gebruikmaken van een head-up display. Maar dat doet Tesla niet ...

Op een circuit hoef je niet over te pakken, op de weg wel

Wat Musk ook beweert, in een gewone auto is een rond stuur de enige logische oplossing. Je kunt gemakkelijk overpakken en je hoeft nooit te kijken waar je je handen moet plaatsen. Dat een racewagen een half stuurtje heeft, is geen probleem. Een coureur hoeft zijn handen op het circuit nooit verder te draaien dan 90 graden.

Geen steer-by-wire met variabele stuuroverbrenging

Tesla had het probleem kunnen oplossen door gebruik te maken van een steer-by-wire-systeem, dat de stuuroverbrenging continu aanpast zodat je nooit hoeft over te pakken. Tesla werkt eraan, maar zegt dat de invoering ervan nog jaren op zich laat wachten. De nieuwe Model S en Model X hebben een normale overbrenging. En dus zit je in bochten met je armen in de knoop.