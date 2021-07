Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 29

+ Top: De Aston Martin Valhalla heeft 950 pk. Gelukkig maar!

Vergeet de conceptcar AM-RB-003, want de Aston Martin Valhalla is een compleet andere auto geworden. Of nou ja: er is in het productiemodel nog altijd 950 pk over van de 1000 paardenkrachten die Aston Martin bij de onthulling van het studiemodel beloofde. Gelukkig maar!

+ Top: de nieuwe Audi RS3 laat de Mercedes-AMG 45 S 4Matic+ peentjes zweten.

De nieuwe Audi RS 3 Sportback en Limousine hebben weliswaar niet zoveel vermogen als de Mercedes-AMG 45 S 4Matic+, maar ze zijn wél sneller! Een andere reden om voor de Audi te kiezen is zijn fantastische vijfcilinder turbomotor. Voor ons de RS 3 Sportback én de RS 3 Limousine graag!

+ Top: de Polestar 2 Standard Range Single Motor is voor zuinige types

Deze week onderwierp collega Bart de Polestar 2 Standard Range Single Motor aan een zuinigheidstest, en kwam tot de conclusie dat deze nieuwe instapvariant met enkele elektromotor en 224 pk flink zuiniger met de stroomvoorraad omspringt dat de tweemotorige Polestar 2 Long Range met 408 pk.

- Flop: nog één facelift (en prijsverhoging) voordat de volledig elektrische Macan er is

De volgende generatie van de Porsche Macan wordt volledig elektrisch. Maar voordat het zover is, stuurt Porsche het huidige model nog één keer naar de plastische chirug. De Macan kreeg meer vermogen, maar de 440 pk sterke Macan GTS werd ook flink duurder. 10.000 euro maar liefst!

- Flop: vakantietijd, komkommertijd ...

De zomermaanden zijn stille maanden, in de autowereld. Heel veel groot nieuws valt er niet te melden, simpelweg omdat er geen groot nieuws is. Ook op de pr- en marketingafdelingen van de auto-industrie willen ze op vakantie. De komkommertijd betekent doorgaans ook, dat er een stortvloed aan autonieuws aan zit te komen. Na de vakantie wordt het nieuwe modeljaar ingeluid, en barst het nieuws goed los. De thuisblijvers op de redactie van Autoreview.nl kunnen niet wachten tot het zover is!