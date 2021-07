Onderzoek snoert critici de mond: elektrische auto altijd beter voor het milieu

We kunnen ons voorstellen dat het mensen met benzine in het bloed pijn doet. Wie zijn hele leven dol is geweest op de beleving van verbrandingsmotoren, wil daar natuurlijk het liefst aan vasthouden. Maar de opwarming van de aarde stuurt ons een andere kant op.



Waar blijft het karakter?



Dat is de kant van de elektrische auto, dat vinden zelfs veel autofabrikanten. Dat doet de liefhebber verdriet. Oké, EV’s trekken vaak lekker snel op, maar een mooie motorgrom ontbreekt. Om van leuke karakterverschillen tussen drie-, vier-, vijf-, zes-, acht-, tien- en twaalfcilinders nog maar te zwijgen. Een wellustige uitlaatsound? Helaas, pindakaas.



Daarom stelden autofans de terechte vraag: “Als we de winning van delfstoffen voor, en de productie van de accu’s meewegen, zijn elektrische auto’s dan écht zo milieuvriendelijk?” En hoe zit het met de gebruikte stroom? Die is immers lang niet altijd afkomstig van groene energiecentrales.



Cradle to grave



Het Amerikaanse International Council on Clean Transportation geeft antwoorden op die vragen. En die zijn niet mals. De raad komt na onderzoek tot een duidelijke slotsom. Uitgaand van een sedanmodel dat 18 jaar meegaat, is de volledig elektrische auto volgens de ICCT hoe dan ook beter voor het milieu dan een vergelijkbare auto met een benzine- of dieselmotor. Bij het onderzoek is gekeken naar de hele levenscyclus. Dus vanaf de productie tot aan de sloop. Oók de winning en productie van de grondstoffen is meegenomen. Evenals de gebruikte vloeistoffen (olie, ATF, koelvloeistof etc.) voor het onderhoud en uiteraard de verbruikte brandstof en stroom.



EV al binnen één jaar beter voor milieu



Opvallend genoeg zijn de verschillen aan het begin van de levenscyclus veel kleiner dan veel EV-critici denken. Daardoor zou een elektrische auto al binnen één jaar milieuvriendelijker zijn dan een brandstofauto. Polestar noemde eerder een termijn in het aantal gereden kilometers, en die zag er minder gunstig uit voor EV's.



Verschillen in Europa het grootst



De onderzoekers onderscheidden vier belangrijke automarkten: Europa, de Verenigde Staten, China en India. Daarbij loopt de milieuwinst van elektrische auto’s uiteen van 19 tot 34 procent in India, tot 66 tot 69 procent in Europa. Dat het verschil in India (en met 37 tot 45 procent ook in China) tussen EV’s en auto’s met verbrandingsmotor kleiner is, komt doordat daar nog veel elektriciteit afkomstig is van kolencentrales. De cijfers in de VS (60-68 procent) liggen dicht bij de Europese.

Milieuvoordeel neemt na 2030 verder toe



De onderzoekers verwachten dat het milieuvoordeel van EV’s na 2030 verder zal toenemen. Zowel door de vergroening van de energievoorziening als vanwege de verwachte verbeteringen aan de accutechniek.