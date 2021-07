Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 28

Vrijdagmiddag, vijf uur. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend of de vakantie is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we ons een hoedje schrokken van de nieuwe Opel Manta, maar juist vrolijk worden van de Astra. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.