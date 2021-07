Green deal: paniek om niets! Auto met verbrandingsmotor nog lang niet dood

Het hoofddoel van de plannen is om de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal te maken. Dat treft alle facetten van de samenleving: wonen, de voedsel- en energieproductie, de industrie en uiteraard ook reizen en verkeer – dus ook fossiele brandstoffen en de auto.

CO2-uitstoot naar nul in 2035



De CO2-uitstoot van nieuwe personen- en bestelauto’s moet in 2030 met 55 procent zijn gedaald en vanaf 2035 moet dat nul zijn. In eerdere afspraken over de terugdringing van de CO2-uitstoot was er nog een uitzonderingsregel voor kleine merken, maar in de huidige klimaatplannen zijn ook fabrikanten als Rolls-Royce, McLaren en Ferrari de klos.

Belasting op benzine en diesel fors omhoog



Als alles doorgaat, zou dat dus het einde betekenen van alle auto’s met verbrandingsmotor. Om mensen te ontmoedigen om nog jarenlang in hun oude benzine- of dieselauto’s door te tuffen, moet de belasting op brandstof flink omhoog.

Aanschafsubsidies elektrische auto's



Ook moeten er stimuleringsmaatregelen komen om automobilisten te laten overstappen op EV’s. Lees: aanschafsubsidies en slooppremies. Bovendien moet het laadpalennetwerk in de hele EU fors worden uitgebreid.

Voor autoliefhebbers klinkt het allemaal behoorlijk dreigend, maar er moet nog heel wat water door de Rijn stromen voordat de plannen worden ingevoerd. Eerst moet het Europese parlement er zijn goedkeuring aan geven, vervolgens moeten alle EU-lidstaten ermee akkoord gaan. En daar zit hem de de crux.



Auto's producerende landen liggen dwars



Belangrijke auto’s producerende landen als Duitsland, Frankrijk, Italië en Tsjechië hebben al laten weten dat het hun allemaal veel te hard gaat. Al hebben veel merken aangegeven dat ze de verbrandingsmotor gaan uitfaseren. Zo willen de Fransen bijvoorbeeld ook na 2035 nog gewoon nieuwe (stekker-)hybrides produceren en exporteren. De kans is dan ook groot dat de uitstootpercentages worden versoepeld en/of dat de deadlines worden verschoven. Kortom, het lijkt wat voorbarig om als liefhebber van de verbrandingsmotor in paniek te raken.