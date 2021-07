Zo doet de vernieuwde Kia Ceed de BMW 4-serie na

Nog even ter geruststelling als je net een nieuwe Kia XCeed hebt besteld: die blijft nog even ongewijzigd - maar niet te lang ... De Ceed, ProCeed en Ceed Sportswagon ontsnappen daarentegen niet aan de vernieuwingsdrang. Die is in de eerste plaats herkenbaar aan de twee giga luchthappers onder in de bumper. Daarmee wil Kia de zogenaamde tiger nose van de Ceed waarschijnlijk een nóg dreigender aanzien geven.

Standaard led-licht op vernieuwde Ceed



De koplamphuizen zijn ongewijzigd, maar de indeling van de (standaard) led-verlichting is wel aangepast. Mocht je desondanks niet zeker weten of het de vernieuwde Ceed is die je tegenkomt, let dan op het logo. Is dat een wat onduidelijke krabbel zonder ovaaltje eromheen, dan is het inderdaad de aangepaste versie. Geen facelift is compleet zonder nieuwe achterlichten en ook de Kia Ceed voldoet aan die regel. Tenminste, de GT-versies van de hatchback. Die krijgen duidelijk herkenbare achterlichten met leds in een honingraat-achtig motief.

Digitaal instrumentarium



Binnenin is het dashboard opgefleurd met een 12,3-inch digitaal instrumentarium. Samen met het 10,25-inch multimediascherm geeft dit het interieur een moderner karakter. Voor de stoelbekleding kun je nog steeds kiezen uit vijf verschillende mogelijkheden, maar drie daarvan zijn aangepast. Je kunt onder meer opteren voor een combinatie van zwart suède met zwart leer en contrasterende stiksels in grijs of rood.



Met welke aandrijflijnen wordt de Ceed leverbaar?



In zijn persbericht spreekt Kia juichend over de 'nieuwe' viercilinder 1,5-liter motor (160 pk), maar die kon je ook al in de huidige editie van de Ceed krijgen. Al dan niet met mild hybrid-techniek. Het motorengamma begint echter met de 120 pk sterke driecilinder 1.0 T-GDi. Topversie is de 1.6 T-GDi met 204 pk, die alleen te combineren is met een 7-traps automaat.



De stekkerhybride blijft ook leverbaar, nog steeds alleen in de Sportswagon (en de XCeed). Net als voorheen combineert hij een turboloze 1,6-liter benzinemotor met een accupakket van 8,9 kWh, goed voor een elektrische actieradius van 57 kilometer. Het systeemvermogen van 141 pk gaat via een zestraps automaat met dubbele koppeling naar de voorwielen.



Veiligheidssystemen Kia Ceed opgewaardeerd

Kia heeft de veiligheidssystemen van de nieuwe Ceed-serie eveneens opgewaardeerd. Onder meer door de dodehoekassistentie te combineren met een actieve uitwijkhulp. De vernieuwde actieve rijstrookassistentie kun je los van de actieve cruisecontrol activeren. Zo kon Kia het systeem ook op handgeschakelde Ceeds toegpassen .Daarnaast zijn de achteruitrijhulp en de waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer verbeterd.



Wanneer wordt de nieuwe Ceed leverbaar en wat zijn de prijzen?

De vernieuwde Ceeds lopen vanaf halverwege augustus 2021 van de band in de Slowaakse Kia-fabriek. Een maand later staan ze in de showroom. Wat de woest snuivende Ceeds gaan kosten, maakt Kia binnenkort bekend.