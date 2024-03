Private lease aanbieding: rijd al vanaf 399 euro in deze ideale gezinsauto

Nieuws

De stationwagon is het perfecte compromis tussen functionaliteit, uiterlijk en rijeigenschappen. De Kia Ceed Sportswagon is een voorbeeld van zo’n praktische stationwagon en is door middel van een scherpe private lease aanbieding al vanaf 399 euro per maand beschikbaar.

Met een private leaseovereenkomst geniet je van het comfort van een nieuwe auto tegen een vaste maandelijkse vergoeding. Dit maakt je financiën inzichtelijk en elimineert vrijwel alle gebruikelijke autogerelateerde zorgen. In de maandelijkse kosten zijn wegenbelasting, verzekering, afschrijving, en onderhoud al inbegrepen. Het enige wat je nog moet doen, is zorgen voor brandstof.

Soms kun je via de private lease vergelijker van Auto Review profiteren van een aanbieding waardoor dit maandbedrag nog scherper dan normaal wordt. Zo is nu de Kia Ceed SW op dit moment tijdelijk voordeliger. Al vanaf 399 euro per maand rijd je in deze ideale gezinsauto. De Kia Ceed private lease je via Auto Review.

Kia Ceed Sportswagon in een notendop

Specificaties

Vermogen (pk) 120 Koppel (Nm) 172 Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 121 0-100 sprint (seconden) 11,4 Gewicht (kg) 1235 Bagageruimte (liter) 625, maximaal 1694 Max. aanhangermassa (kg) 1000

Pluspunten



+ Afwerking interieur is goed

+ Logische bediening

+ Grote bagageruimte voor zijn klasse (625 liter)

+ Comfortabel geveerd

Minpunten

- Relatief langzaam, niet sportief

- Been- en hoofdruimte achterin valt tegen

- Rijeigenschappen niet heel scherp

Kia Ceed comfortline

De instapper van de Kia Ceed SW heet ComfortLine. Met deze uitrusting krijg je standaard:

Cruise control

Automatische airconditioning met 2 zones

Achteruitrijcamera

Elektrisch verstelbaar en verwarmde zwarte buitenspiegels

Elektrisch bedienbare ramen

16 inch lichtmetalen velgen

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

Start/stop-systeem

Een 10,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Navigatiesysteem

10,7 inch digitaal instrumentarium

Kia Ceed private lease

De Kia Ceed is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Ceed private lease prijzen.

Je vindt deze aanbieding in onze private lease vergelijker. Daar kun je terecht voor auto’s in alle maten en met verschillende aandrijflijnen. Toch liever een ander model? Kijk dan verder op de private lease pagina van Auto Review.