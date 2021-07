Audi Grand Sphere: ziet jouw toekomstige Audi A4 er zó uit?

Hoe de experimentele Audi Grand Sphere eruit gaat zien, is op dit moment nog grotendeels in nevelen gehuld. Tijdens een perspresentatie werd de spanning opgevoerd met duistere foto's van slechts enkele details. Om het studiemodel in zijn volle glorie te kunnen bewonderd, moeten we nog geduld uitoefenen tot de IAA in München, van 7 tot en met 12 september.

De Audi Grand Sphere is het eerste product uit een serie van drie conceptcars. Audi's ontwerpafdelingen, die zijn gevestigd in Ingolstadt (Duitsland), Beijing (China) en Malibu (Californië), hebben elk een studiemodel gebouwd, waarmee zij laten zien hoe de Audi van de toekomst er (mogelijk) uit gaat zien. De in Amerika ontworpen Audi Sky Sphere wordt tijdens de Monterey Car Week in augustus onthuld, de Audi Urban Sphere (voor gebruik in de megasteden van deze wereld) wordt bewaard tot 2022.

Platform samen met Porsche ontwikkeld

De Audi Grand Sphere is een auto van het formaat Audi A8. De lijnvoering doet sterk denken aan die van de A7 Sportback, met een vloeiend aflopende daklijn en brede C-stijlen. Vanzelfsprekend is de Grand Sphere ontworpen voor toepassing van een elektrische aandrijflijn; het studiemodel maakt gebruik van het nieuwe elektrische PPE-platform dat is ontwikkeld in samenwerking met Porsche.

Op de eerste foto's die Audi heeft vrijgegeven van de Grand Sphere, zien we ook gespierd plaatwerk rond de enorme wielen, net zoals ook de E-Tron GT die heeft. Hoewel het PPE-platform en de compacte elektrische aandrijfeenheden volop ruimte biedt voor nieuwe carrosserievormen, hebben de ontwerpers van Audi bewust vastgehouden aan een lange neus, met de wielen zo veel mogelijk op de buitenste hoeken.

Autonoom rijden op niveau 4

Ook al staat de voorruit van de Grand Sphere door de gekozen carrosserievorm relatief ver naar achteren, het interieur van de conceptcar is een oase van ruimte en rust. Digitalisatie van het interieur en de bediening krijgt in de toekomst een nog belangrijkere rol, zo voorspellen de designers. Des te opvallender is het dat het interieur van de Grand Sphere 'leeg' oogt, en ogenschijnlijk niet is overladen met touchscreens en andere aanraakgevoelige oppervlakken. De bediening wordt voor een deel overgenomen door een app op je smartphone, zodat je thuis vanaf de ontbijttafel alvast je bestemmingen voor de dag kunt delen met de auto.

De Audi Grand Sphere is een auto die is voorbereid op autonoom rijden op niveau 4. Dat maakt van de Grand Sphere onder de meeste omstandigheden een zelfrijdende auto; hij kan zelfstandig een kruising oversteken, en de situatie rond een op- of afrit veilig beoordelen. Er is echter nog steeds een rol weggelegd voor de persoon links voorin. Een stuur en pedalen zijn nog altijd in de Grand Sphere aanwezig. Dat maakt de Grand Sphere tot een auto waarin de directeur zowel achterover kan leunen, als zelf het stuur ter hand nemen.

Kamerplant en een glaasje prik

De Audi Grand Sphere heeft een weldadige interieurruimte. Instappen doe je via grote, ver openzwaaiende portieren, waarbij B-stijlen ontbreken en de achterportieren naar achteren scharnieren. De zetels voorin kunnen - wanneer je ervoor kiest om de auto zelfstandig zijn weg te laten vinden - heel ver naar achteren worden geplaatst, waardoor je je in een business class privé-jet waant. Een kamerplant in de middentunnel zorgt ervoor dat je je thuis voelt, en als je de console opent, dan vind je daar een verfrissend glaasje prik.

2025

De belangrijkste vraag is natuurlijk: wanneer neemt Audi de Grand Sphere in productie? De ontwerpers zijn niet tot uitspraken te verleiden waarin zij bevestigen dat de Grand Sphere daadwerkelijk komt, maar elementen van de conceptcar gaan we beslist terugzien in de modellen die Audi momenteel in voorbereiding heeft. Een jaartal? Kijk niet vreemd op als de eerste Audi met Grand Sphere-trekjes al in 2025 in de showroom verschijnt.