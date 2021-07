Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 27

+ Top: Elektrische Volvo XC40 Recharge wordt 10 mille goedkoper

Nederland is verliefd op de Volvo XC40. De elektrische XC40 Recharge wordt een stuk goedkoper door de komst van een tweede variant. De elektrische suv heeft één elektromotor van 231 pk, een accupakket van 70 kWh en een basisprijs van 45.995 euro. Wat vinden wij ervan?

+ Top: Politie gaat automobilisten die appen op de bon slingeren

Let er maar eens op: schrikbarend veel automobilisten zijn tijdens het rijden met hun telefoon bezig. De politie heeft een nieuwe camera ontwikkeld. Met behulp van slimme software 'ziet' de camera of iemand een telefoon in zijn hand heeft. En niet een appel of een boterham. Zo werkt het.

+ Top: Nieuwe auto’s blijven langer nieuw

Het klinkt als science fiction: je slaapt een nachtje en je Volkswagen ID.3 of ID.4 heeft ineens allemaal spannende functies die hij eerder nog niet had. Hoe kan dat?

+ Top: Nieuwe BMW 2-serie Coupé krijgt gewoon achterwielaandrijving

BMW heeft ervoor gekozen om de nieuwe 2-serie Coupé op een aangepaste versie van het 4-serie-platform te zetten. Dit betekent dat-ie net als de BMW 4-serie 'gewoon' achterwielaandrijving heeft, en een in lengterichting geplaatste motor. En er is meer goed nieuws.

- Flop: Plankgas op de Duitse autobahn staat opnieuw ter discussie

In het huidige maatschappelijke klimaat, waarin steeds meer aandacht is voor het milieu, neemt de druk op de Duitse politiek toe om een Tempolimit in te stellen. Scheiße!

- Flop: Duurt lang! Lotus Emira gaat pas in 2022 in productie

Ten opzichte van de Elise is de Emira een stuk groter geworden. De auto is ontwikkeld met het oog op dagelijks gebruik, desnoods als enige auto. Het vermogen zal schommelen tussen de 360 en 400 pk. Klinkt goed, wanneer kunnen we ermee rijden? Nou, de Lotus Emira gaat pas in 2022 in productie. Voordat de eerste exemplaren worden afgeleverd, kunnen we zomaar een jaar verder zijn. Voor nu: Lees meer en bekijk de foto’s.