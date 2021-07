Waarom de elektrische Volvo XC40 Recharge plotseling 10.500 euro goedkoper is

De elektrische Volvo XC40 Recharge is sinds zijn introductie een echte krachtpatser. Elke versie heeft twee elektromotoren met 408 pk en 660 Nm! Bij het stoplicht blijven Golf GTI-rijders verbaasd achter, want de elektrische XC40 racet in 4,9 seconden naar de honderd. Misschien een beetje overkill …

Volvo XC40 Recharge met één elektromotor

De tweede variant van de Volvo XC40 Recharge doet het rustiger aan. Hij heeft een elektromotor minder, maar is evengoed 231 pk sterk. Het accupakket krimpt van 78 kWh naar 70 kWh, maar dat zou geen al te grote gevolgen moeten hebben voor de actieradius. Die gaat van 418 kilometer naar ongeveer 400 km.

De enkele elektromotor is waarschijnlijk zuiniger en hij hoeft minder massa in beweging te brengen. Het nieuwe basismodel is namelijk 150 kilo lichter. De elektrische suv zal nog altijd twee ton wegen, maar goed.

Prijs nieuwe Volvo XC40 Recharge

Een stapje terug doen in paardenkrachten, doet wonderen voor de prijs. De basisprijs van de versie met 231 pk bedraagt 45.995 euro, terwijl de vertrouwde XC40 Recharge met 408 pk voor 56.495 euro van eigenaar wisselt. Zowel lease-rijders als particulieren zullen in hun handjes wrijven.

Op 1 september maakt Volvo meer informatie bekend over de nieuwe XC40-variant. We weten al dat-ie een caravan of aanhanger van 1500 kilo kan trekken. De auto is vanaf nu in de showroom te bestellen en op 1 september start de online verkoop.

Tegen die tijd willen we de verschillende uitrustingen met elkaar vergelijken. De nieuwe basisversie is namelijk een Core-uitvoering, terwijl je voorheen op z’n minst de Plus-uitvoering kreeg. Zit daar een groot verschil in luxe en comfort in? Wordt vervolgd.

XC40 Recharge (231 pk, 70 kWh)

Core - 45.995 euro

Plus - 47.995 euro

Pro - 51.995 euro

XC40 Recharge Twin (408 pk, 78 kWh)