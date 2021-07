Dit is de betekenis van het Maserati-logo

Er zijn maar weinig automerken met een logo dat zijn wortels heeft in de Oudheid. Dat van Maserati verwijst naar Neptunus, de Romeinse god van de zee. Neptunus wordt meestal afgebeeld met een baard en een drietand. Dankzij deze drietand, die hij gekregen had van de cyclopen (eenogige reuzen), kon hij zeeën, rivieren en meren beheersen. In Bologna staat een grote fontein waarboven Neptunus uittorent, midden in het oude stadscentrum op het naar hem genoemde plein Piazza Nettuno.



Maserati, Bologna en Modena

Bologna is ook de plek waar de vier broers Alfieri, Ettore, Ernesto en Bindo Maserati op 1 december 1914 een nieuw bedrijf oprichtten. S.A. Officine Alfieri Maserati was op die dag een feit, gevestigd in het hart van de oude universiteitsstad.

Pas in 1940 verhuisde Maserati naar de Viale Ciro Menotti in Modena, waar het tot op de dag van vandaag gevestigd is.



Maserati Tipo 26

De eerste jaren maakten de broers Maserati noodgedwongen vooral bougies en bobines. Auto's bouwen was onmogelijk, vanwege de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog maakten ze auto's van het merk Isotta Fraschini geschikt voor de autosport. Pas in 1926 kwam de eerste Mase-rati gereed, de Tipo 26. Met Alfieri achter het stuur nam deze Maserati deel aan de Targa Florio. Hij won meteen in de 1,5-literklasse en werd negende in het algemeen klassement.

Mario Maserati ontwerpt het logo

De Tipo 26 was al voorzien van het bekende Maserati-logo. Voor het ontwerp hoefden de vier Maserati-broers niet lang te zoeken: ze hadden nóg een broer, die niet zoveel interesse had in bougies en bobines. Mario Maserati was kunstenaar. Zijn inspiratiebron voor het logo was de Fontana di Nettuno, de reusachtige fontein in Bologna.

Neptunus symboliseert van oudsher moed en kracht - precies de eigenschappen waarmee het sportieve Maserati geassocieerd wilde worden. Op details werd de Tridente in de loop der jaren wel veranderd: zo kreeg het logo in 1994 een ovale achtergrond. In 2020 vond nog een kleine wijziging plaats: de rode drietand werd blauw en de blauwe achtergrond waarop de letters Maserati staan geschreven, werd wat donkerder. Het nieuwe logo is te zien op de nieuwe Maserati MC20.



Drietand in Oekraïne

Maserati zelf omschrijft zijn logo als volgt: "De Drietand, die onlosmakelijk verbonden is met de onderneming, onderstreept het exclusieve karakter van de auto's van het merk en hun identiteit als meesterwerken van elegantie, luxe en sportieve prestaties."

Overigens is de Drietand een veel voorkomend symbool. Je vindt hem ook terug in de vlag van Barbados en in het wapen van Oekraïne. Ook de planeet Neptunus wordt gesymboliseerd door een drietand, terwijl in het hindoeïsme de drietand een van de symbolen is van de hoogste god Shiva.