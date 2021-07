E-Legend EL1: ode aan Audi Sport Quattro is elektrisch speeltje voor miljonairs

Door zijn retro-ontwerp oogt de E-Legend EL1 heel anders dan de gemiddelde supercar. Maar met zijn specificaties past hij prima in het rijtje met auto's als de McLaren 720S, de Ferrari SF90 en de Mercedes-AMG GT. E-Legend beweert dat de EL1 over een vermogen van 816 pk beschikt. Dat wordt bijeengeschraapt door drie elektromotoren. Eentje op de voor- en twee op de achteras, naar verluidt afkomstig van de Porsche Taycan. Al wil E-Legend zelf dat vooralsnog niet bevestigen.



Retro-elektro-auto met supercarprestaties

Gezien de opgegeven actieradius van 400 kilometer, moet er een serieus accupakket aan boord zijn. En dat kopt: de batterijen in de nieuwerwetse Quattro hebben 90 kWh aan prik. Dan doet ons vrezen voor het gewicht, maar dat valt eigenlijk wel mee. Dankzij zijn lichtgewicht koolstofvezel monocoque-constructie, legt de EL1 'maar' 1680 kilo in de schaal. Dat verklaart ook de monsterlijke acceleratie. E-Legend beweert dat de auto in 2,8 seconden van 0 naar 100 km/h knalt. De topsnelheid van 255 km/ is minder opzienbarend, maar is wel een plaagstootje naar het Duitse herenakkoord waarbij 250 km/h als bovengrens geldt.

Twee rondjes Nürburgring



In zijn persinformatie vermeldt E-Legend - gevestigd in Beilngries, vlak bij Audi's thuishaven Ingolstadt - dat de actieradius voldoende is voor twee sportieve rondjes over de Nürburgring. Daarmee geven de makers van de EL1 meteen aan hoe hun creatie bedoeld is. Als racespeeltje voor miljonairs die in een spagaat zitten tussen hun groene geweten en hun nostalgische autoliefde. De aangekondigde prijs van 890.000 euro onderstreept dit met verve ...



En omdat rijke succesvolle mensen het altijd drukdrukdruk hebben, is het goed nieuws dat ze tussen de laadsessies nooit te lang hoeven te wachten. Dankzij het 150 kW-laadsysteem is de EL1 snel weer op adem voor een volgend racerondje. Beschik jij over een flink spaaroverschot waarover je geen renteboete wilt betalen? Dan kun je je alvast inschrijven voor een eigen E-Legend EL1.

Komt de combinatie van de naam E-Legend en een retrosportwagen je bekend voor? Dat kan kloppen, want in 2018 presenteerde Peugeot de e-Legend Concept, een elektrisch studiemodel geïnspireerd op de Peugeot 504 Coupé.