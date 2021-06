De wederopstanding van Lancia begint in 2024, met drie nieuwe modellen

We hadden het niet verrassend gevonden als Stellantis - het fusiebedrijf tussen Groupe PSA en Fiat Chrysler Automobiles - geen geld en moeite meer in Lancia had gestoken. Op het hakblok ermee! Het merk is zover afgegleden dat het misschien verstandig is om er maar gewoon de stekker uit te trekken.

Lancia krijgt tien jaar om zichzelf te bewijzen

Maar nee, Stellantis-topman Carlos Tavares heeft anders besloten. Lancia krijgt tien jaar de tijd en de financiële middelen om zichzelf te bewijzen, net als Alfa Romeo, Chrysler en DS. Een paar weken geleden heeft het kwakkelende merk zelfs een nieuwe designdirecteur gekregen: Jean-Pierre Ploué.

Kleine stadsauto op basis van de Peugeot 208

Volgens Automotive News Europe komen er drie nieuwe Lancia's aan, beginnend in 2024. Het zijn een klein stadsautootje, een compacte hatchback en een compacte crossover/suv. Naar verluidt is Lancia al begonnen met de ontwikkeling van de eerste, die ook met elektromotor te bestellen zal zijn en gebruikmaakt van het CMP-platform van de Peugeot 208 en Opel Corsa.

Mogelijk komt straks de Lancia Delta terug

De tweede nieuwe Lancia - een elektrische crossover - komt in 2026 op de markt en staat op het STLA Medium-platform van Stellantis. Het derde aankomende model heeft nog niet het groene licht gekregen van het topmanagement. Volgens geruchten wordt het een compacte hatchback met de bekende naam Lancia Delta.



Chrysler-modellen als Lancia op de markt

De laatste keer dat Fiat Chrysler Automobiles heeft geprobeerd Lancia uit het slop te trekken, liep niet goed af. FCA besloot tien jaar geleden simpelweg Amerikaanse Chrysler-modellen met Lancia-emblemen te gaan verkopen. De Chrysler 300C werd de Lancia Thema, de Chrysler Voyager de Lancia Voyager en de Chrysler 200 Convertible de Lancia Flavia.