Dit is waarom de elektrische Volkswagen ID.3 en ID.4 'verouderde' trommelremmen hebben

Trommelremmen op de achteras vind je alleen nog op kleinere, goedkopere auto's. Maar waarom monteert Volkswagen ze dan toch op de meer dan 30.000 euro kostende ID.3 en ID.4? Beide zijn relatief zwaar (de ID.4 gaat over de 2000 kilogram heen) en hebben dus goeie remmen nodig om - ook in een noodsituatie - veilig tot stilstand te kunnen komen.

Citroën DS een van de eerste productieauto's met schijfremmen

Heel vroeger hadden alle auto's trommelremmen. De Citroën DS was in 1955 een van de eerste productiemodellen met schijven op de vooras. Trommelremmen hebben als belangrijkste nadeel dat ze vrij snel remkracht verliezen als ze warm worden. Op de achteras is dat minder van belang, omdat de voorremmen (nu altijd schijven) voor de meeste stopkracht zorgen.

Trommelremmen op Volkswagen ID.3 en ID.4 voor meer bereik

Trommelremmen zijn goedkoper dan schijfremmen, maar dat is niet de reden dat de ID.3 en ID.4 ze hebben, aldus Volkswagen. Trommelremmen geven minder weerstand tijdens het rijden. Bij schijfremmen lopen de remblokken altijd een heel klein beetje tegen de schijven aan, ook als ze niet worden gebruikt. En dat zou het bereik van de ID.3 en ID.4 negatief kunnen beïnvloeden.

Volkswagen ID.3 en ID.4 remmen vooral af op de elektromotor

Twee andere redenen zijn dat trommelremmen geen remstof in de atmosfeer loslaten (de stof blijft in de trommel) en dat ze na een lange periode van niet-gebruik direct optimaal presteren. Want vergeet niet: de ID.3 en ID.4 remmen voor een groot deel af op de elektromotor om energie terug te winnen. De remmen worden dus veel minder vaak gebruikt dan bij een brandstofauto.