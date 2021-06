Deze nieuwe Honda Civic wordt wereldwijd een bestseller! Behalve in Nederland ...

In de jaren tachtig en negentig was Honda in Nederland een speler om rekening mee te houden. Alleen van de Civic al verkocht het Japanse merk er tussen de 5000 en 8000 exemplaren per jaar. Inmiddels is dat aantal gedaald naar minder dan 200. Alleen de Civic 5-deurs wordt bij ons nog verkocht. De 4-deurs sedan, 2-deurs coupé en sportieve Type-R zijn voorbehouden aan de rest van de wereld.

Honda Civic is designevolutie van vorige model

Deze nieuwe Honda Civic 5-deurs komt pas in de herfst van 2022 op de Europese markt. Qua design heeft Honda overduidelijk gekozen voor een evolutie van het vorige model, met dezelfde basisvorm, maar minder lijntjes en hoekjes. Het dashboard van de elfde generatie Civic is minimalistisch, maar verder weinig verrassend, met als enige opvallende element een ventilatierooster dat over de hele breedte van de auto loopt.



Alleen met hybride-aandrijflijn op de markt

Honda wil vanaf 2022 alleen nog maar geëlektrificeerde modellen leveren in Europa. Over de specificaties van de Civic laat de fabrikant zich nog niet uit, maar we gaan ervan uit dat we de aandrijflijn uit de Honda Jazz in de Civic gaan terugzien: een 1.5 Hybrid met 109 pk. Er zullen ongetwijfeld sterkere versies verschijnen. De 2.0 Hybrid-aandrijflijn uit de Honda CR-V bijvoorbeeld, die goed is voor 215 pk.