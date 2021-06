Audi zegt vanaf 2033 geen verbrandingsmotoren meer te bouwen, maar doet het toch

Audi bouwt vanaf 2033 geen verbrandingsmotoren meer, is de strekking van het door de fabrikant uitgestuurde persbericht. Maar in de tekst daarvan wordt eigenlijk iets anders gezegd. 'De exacte timing van het stopzetten van de verbrandingsmotor bij Audi wordt uiteindelijk bepaald door klanten en wetgeving. De fabrikant verwacht dat de vraag in China ook na 2033 zal aanhouden en daarom is het denkbaar dat daar modellen met lokaal geproduceerde verbrandingsmotoren worden aangeboden.'

Snelle uitbreiding van het elektrische leveringsprogramma van Audi



Tegelijkertijd gaat Audi zijn aanbod van volledig elektrische modellen verder uitbreiden. Momenteel levert het merk de Audi Q4 E-Tron, Q4 E-Tron Sportback, E-Tron, E-Tron Sportback en E-Tron GT. Over vier jaar wil Audi meer dan twintig elektrische auto's in zijn leveringsprogramma hebben. Binnen afzienbare tijd introduceert de fabrikant een stekkerversie van de Audi A6. In april zagen we daarvan al een productierijp voorproefje in de vorm van de Audi A6 E-Tron Concept.