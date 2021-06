Smeekbede van een motorrijder: 'Let nou eens op in het verkeer, automobilisten!'

Wanneer ik op de linkerrijstrook van de snelweg een rechts rijdende auto nader, kijk ik naar het gezicht van de bestuurder in de linkerbuitenspiegel. Heeft-ie mij opgemerkt? Is-ie ergens anders mee bezig? Zijn er subtiele aanwijzingen dat-ie onverwacht, zonder te kijken zijn voorganger gaat inhalen? Motorrijden is ongelofelijk leuk, maar niet altijd ontspannend. Je moet – meer nog dan in de auto – je hoofd er continu bij houden. Omdat andere mensen dat niet doen.



Automobilisten die met een lege blik in de verte staren

Want nu ik op de snelweg bij iedere automobilist naar binnen tuur, vallen mij twee dingen op. Ten eerste zijn er verbazingwekkend veel dames en heren die achter het stuur met een lege blik in de verte staren. Alsof ze diep in gedachten door de wereld heen kijken, naar een onzichtbare hypnotiseur en een slingerende pendule. Handen op tien voor twee, rug recht, hoofd tegen de leuning. Alleen op de eigen rijstrook kan iets gebeuren, denken ze kennelijk.

Ogen die heen en weer schieten tussen smartphone en snelweg

Ten tweede zie ik veel te veel gebogen kopjes op de bestuurdersstoel, met ogen die schichtig heen en weer schieten tussen smartphone en snelweg. Elke keer moet ik de neiging onderdrukken om te gaan toeteren. Ik wil roepen, schreeuwen, dwars door mijn integraalhelm heen. “Leg [vloek naar keuze] die mobiele telefoon neer!” Misschien moet ik het maar doen, de volgende keer. Niet dat ik de illusie koester dat de overtreders hun gedrag gaan veranderen, maar toch …

Opletten in het verkeer, ook voor de veiligheid van niet-motorrijders

Is mij bovenstaande niet eerder opgevallen dan? Jawel, maar in de auto komen dat soort observaties toch minder hard aan. Letterlijk. Want als een van die smartphonejunks in een Whatsapp-waas mijn motor over het hoofd ziet, dan heb ik geen zachte airbag om op te landen. Je kunt tegenwerpen dat ik daar zelf voor heb gekozen, dat ik mij kwetsbaar opstel. Maar dat is geen argument. Je moet gewoon opletten in het verkeer. Ook voor de veiligheid van niet-motorrijders. Punt!