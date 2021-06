Banden zeggen de meeste mensen weinig; het zijn ronde stukken rubber onder een auto, waarvan je het profiel in de gaten moet houden. Dat er zomer- en winterbanden zijn, weten veel automobilisten nog wel, maar dan houdt de parate kennis al snel op. Dus als je hebt besloten om niet langer twee keer per jaar je banden te wisselen, hoe kies je dan een geschikte all season band?



Goodyear is de uitvinden van de all season band

Je kan afgaan op senioriteit, bijvoorbeeld. Het Amerikaanse bandenmerk Goodyear is de uitvinder van de vierseizoenenband. In 1977 was de Goodyear Tiempo de allereerste all season band ter wereld. Hij was gemaakt van een speciale rubbersamenstelling die zorgde voor een optimale grip, ook op natte ondergronden.



Meeste overwinningen in vierseizoenenbandentests

Je kan ook in de bladen duiken. Autotijdschriften en -websites publiceren regelmatig tests van zomerbanden, winterbanden of all season banden. En daarin komt Goodyear goed naar voren. Tussen 2013 en 2020 sleepte het bedrijf van alle bandenmerken de meeste overwinningen in vierseizoenenbandentests in de wacht.

Goodyear Vector 4Seasons all season band van het jaar

Eind 2020 werd de Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 door het Duitse Auto Bild en het Britse Tyre Reviews uitgeroepen tot all season band van het jaar. Hij werd geroemd om zijn hoge slijtvastheid en overtuigende prestaties onder alle omstandigheden. Volgens de jury staat de Vector 4Seasons garant voor dynamische rijprestaties, zelfs bij nat of winters weer.

Snow Grip, Dry Handling en Aqua Control Technology

Dat de band dit klaarspeelt, is te danken aan drie belangrijke technologieën: Snow Grip Technology (voor een betere grip op sneeuw), Dry Handling Technology (voor een kortere remweg op droog wegdek) en Aqua Control Technology (voor een betere weerstand tegen aquaplaning.

