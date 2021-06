Verkooprecord! Er waren nog nooit zoveel campers in Nederland als nu

Tot en met mei verkochten caravan- en camperbedrijven in totaal 1655 nieuwe en 7677 gebruikte campers. In beide gevallen is dat ruim 60 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Van oudsher is Nederland een caravanland, maar inmiddels is het aantal verkochte tweedehands campers hoger dan het aantal verkochte caravanoccasions (6640 exemplaren, plus 25 procent in vergelijking met 2020).

Er stonden nog nooit zoveel caravans en campers geregistreerd

Volgens de Bovag kiezen de meeste Nederlanders deze zomervakantie voor een verblijf op een camping. Nederland telt op dit moment meer caravans en campers dan ooit tevoren. Op 1 juni stonden er precies 568.722 geregistreerd. Dat zijn er 17.500 meer dan anderhalf jaar geleden. Bovendien is in mei de 150.000ste camper geregistreerd (caravans zijn dus nog steeds veruit in de meerderheid). Tien jaar geleden bedroeg dat aantal nog niet de helft.

Onze ervaring: hoe is het om met een camper door Nederland te reizen?

Auto Review-redactielid Igor Stuifzand trok een week lang door Nederland met een LMC Cruiser T732 G. Over zijn ervaringen schreef hij deze blogberichten: